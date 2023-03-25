Санчес рассказал, как Моуриньо увел его из под носа у "Сити"

Нападающий Алексис Санчес рассказал, что Жозе Моуриньо увел его из по носа у "Манчестер Сити", поманив легендарным седьмым номером.

В январе 2018 Санчес сменил "Арсенал" на "Юнайтед", а Генрих Мхитарян отправился в противоположном направлении.



По словам Алексиса, изначально он собирался в "Сити", однако Моуриньо, который тогда тренировал "красных дьяволов", нашел способ вскружить голову чилийцу.



"Я должен был перейти в "Сити". Я каждый день разговаривал с Гвардиолой, он поздравлял меня с Днем рождения. Он был мне как отец. Он был моим отцом в "Барселоне", и он был как отец, работая в "Сити". Мы разговаривали, разговаривали каждый день, он присылал мне сообщения".



"Все было готово, и у них был игрок, который должен был отправиться в "Арсенал". Затем Венгер сказал мне, что я не уйду, потому что другой игрок не хочет переходить, а это был единственный вариант".



"Внезапно зазвонил телефон. Моуриньо написал мне: "Алексис, у нас для тебя есть семерка".



"Когда я выбирал между "Юнайтед" и "Сити", дело было не в деньгах. Моуриньо сказал мне: "Вот седьмой номер, мы играем в Лиге Чемпионов, и мы постараемся изо всех сил достичь успеха".



"В тот момент я захотел перейти, но я дал слово Гвардиоле. Затем я сказал себе, что могу стать первым чилийским игроком в "Манчестер Юнайтед", чего прежде еще не случалось".



"Под семеркой там играли Кантона, Бекхэм, Криштиану Роналду, а теперь он у чилийца. Это было мечтой".



"Я не жалею, что перешел в "Юнайтед". У всего есть своя причина. Я бы хотел отправиться в "Сити", да. Мы бы уже выиграли Лигу Чемпионов. Я бы сделал что-нибудь в финале", — цитирует Санчеса The Sun.