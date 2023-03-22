Шейх Джассим решился заплатить 6 млрд. фунтов за "Юнайтед"

Катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани решился заплатить затребованные семейством Глэйзеров 6 миллиардов фунтов за "Манчестер Юнайтед".

В среду вечером представляющий интересы Глэйзеров инвестиционный банк Raine Group завершает сбор скорректированных предложений о покупке "Юнайтед", и эти 24 часа могут стать переломным моментом в новейшей истории клуба с "Олд Траффорд".



Изначально шейх Джассим и богатейший человек Британии сэр Джим Рэтклифф предложили за "Юнайтед" около 4.5 млрд. фунтов, что значительно ниже ожиданий Глэйзеров. В связи с этим даже появились слухи, что сделка по продаже клуба может сорваться.



Однако Daily Star утверждает, что до установленного дедлайна шейх Джассим улучшит свое предложение — как раз до обозначенной суммы в 6 млрд. фунтов.



Рэтклифф, как ожидается, тоже сделает улучшенное предложение, но глава химической компании Ineos не собирается тягаться с богачами из Катара.



Издание The Telegraph добавляет, что шейх Джассим "очень уверен" в покупке "Юнайтед". Катарские инвесторы намерены приобрести "красных дьяволов" целиком, избавить клуб от долга, перестроить стадион "Олд Траффорд" и обновить тренировочную базу, а главный тренер Эрик Тен Хаг сможет рассчитывать на внушительный трансферный бюджет.