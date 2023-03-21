"Челси" не удалось приобрести "Портимоненсе"

Тодд Бели Владельцу "Челси" Тодду Бели не удалось приобрести португальский клуб "Портимоненсе".

О том, что Бели с партнерами ведет переговоры о покупке "Портимоненсе", стало известно еще в сентябре. Боссы "синих" хотят создать свою империю клубов по примеру City Football Group во главе с их флагманом "Манчестер Сити".

Как сообщает Evening Standard, Бели предложил 35 миллионов фунтов за 75 процентов акций "Портимоненсе", однако португальский клуб, ранее отвергнувший инвестиции "Сити", ответил американскому бизнесмену отказом.

Несмотря на эту неудачу, Бели и партнеры продолжают искать клубы для покупки, рассматривая варианты во Франции, Бельгии и Бразилии, включая "Страсбур".


Метки Бели, Портимоненсе, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2023 16:00

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  1. narcot 21.03.2023 16:57 # narcot
    лохи))


    "Челси" не удалось приобрести "Чмонсе"
    "Челси" не удалось приобрести "Пососимонсе"

    Источник: http://fapl.ru/posts/99305/

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  2. sisyazavr 21.03.2023 16:03 # sisyazavr
    Ну, надеюсь, к лучшему.

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