Форстер вызван в сборную Англии вместо Поупа

Голкипер "Тоттенхэма" Фрэйзер Форстер был неожиданно вызван в сборную Англии.

Изначально 35-летнего Форстера, который последние недели замещает травмированного Уго Льориса в "Тоттенхэме", не было в числе 25 игроков, вызванных в сборную Англии на матчи против Италии и Украины в отборе к Евро-2024.



Однако в планы главного тренера англичан Гарета Саутгейта вмешалась небольшая травма первого номера "Ньюкасла" Ника Поупа, который не сможет приехать в национальную команду, сообщает The Athletic.



Поуп проходил лечение на прошлой неделе и даже смог полностью сыграть матч Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в минувшую пятницу.



Что касается Фостера, то все шесть своих матчей за сборную Англии он сыграл с 2013 по 2016 год. Предыдущий раз Бен приглашался в национальную команду в марте 2022, подменяя Сэма Джонстона.