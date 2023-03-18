Конте: "Тоттенхэм" — не команда"

Антонио Конте Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте обрушился с критикой на своих игроков после упущенной победы против "Саутгемптона".

Пропустив два поздних гола, "Тоттенхэм" остался без победы на "Сент-Мэри" в субботу (3:3). Этот результат крайне расстроил Конте, который обвинил своих игроков в эгоизме и нежелании нести ответственность.

"Я очень расстроен, потому что подобное происходит не в первый раз. Думаю, сегодня я могу рассказать о своих чувствах, потому что мы вели 3:1 за 15 минут за конца и должны были побеждать. Вместо этого мы снова оступились. В прошлом сезоне наши дела начали улучшаться, но сейчас мы утратили те качества. Я не хочу говорить о техническом аспекте — нам не хватало духа".

"Мы не являемся командой. Мы являемся командой, где каждый думает о себе. Когда так происходит, ты проигрываешь "Шеффилд Юнайтед" и вылетаешь из Кубка Англии, ты проигрываешь "Милану", ты упускаешь победу, ведя 3:1 за 15 минут до конца. Я не вижу, что игроки ощущают ответственность".

"Мы упорно работаем с этим коллективом, чтобы двигаться в правильном направлении. Мы движемся назад, и я вижу много негативных ситуаций и много эгоистичных ситуаций. Я знаю, как побеждать команды, в прошлом я победил много команд".

"А сейчас никто в этом не заинтересован, и мы движемся назад. Я испытываю огромное разочарование насчет этого, потому что я и мой штаб задерживаемся каждый день, думая о том, как нам прибавить. Я, мой штаб и клуб несем ответственность за это, но настало время, чтобы и игроки ее разделили", — цитирует Конте Daily Mail.


Метки Конте, Премьер-Лига, Саутгемптон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2023 22:00

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  1. true-manc 18.03.2023 22:42 # true-manc
    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

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  2. ruchinski 18.03.2023 22:35 # ruchinski
    везет конечно этой недотиме, 2й год в подряд могут залететь в ЛЧ...А Контекс красавчег, хочет отступных, да пораньше, и бегом с этого корабля.

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  3. lfcynwa 18.03.2023 22:26 # lfcynwa
    бля, вот только это его поведение оставляет шансы пульке на 4

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  4. liverpyl 18.03.2023 22:15 # liverpyl
    тотенхем ето какули

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  5. wilegend 18.03.2023 22:14 # wilegend
    тоттенхэм - гакпо

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  6. hammersmith 18.03.2023 22:14 # hammersmith
    Это говно на палочке. Давно известный на весь мир факт, кстати. Все об этом знают, кроме долбоеба конте, а что вы хотели от пенса.

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