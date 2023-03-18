Бывший полузащитник "Ливерпуля" Лукас Лейва завершил игровую карьеру в возрасте 36 лет.

Лукас посвятил "Ливерпулю" 10 лет своей карьеры, представляя мерсисайдский клуб с 2007 по 2017 год. Вместе с "красными" бразилец завоевал лишь Кубок Лиги.



Лейва практически никогда не был твердым игроком стартового состава "Ливерпуля", однако своей преданностью и самоотверженностью Лукас заслужил любовь фанатов мерсисайдского клуба.



Помимо "Ливерпуля", Лейва также выступать за "Гремио" и "Лацио". Возможно, Лукас продолжал бы играть в футбол, однако во время рутинного теста в декабре у него диагностировали проблемы с сердцем, что и подтолкнуло его к решению повесть бутсы на гвоздь.



"В 2007 я перешел в клуб-гигант "Ливерпуль", который был частью моей жизни на протяжении 10 лет. Ливерпуль — мой дом, и я говорю это с гордостью сегодня! Я горжусь быть английским гражданином вместе со своей семьей, я — скаузер", — цитирует Лейву talkSPORT.