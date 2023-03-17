В результате проведенной УЕФА жеребьевки "Челси" и "Манчестер Сити" обрели своих соперников по четвертьфинальному раунду Лиги Чемпионов.

Одолев по сумме матчей дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:1 в 1/8 финала, дальше "Челси" сразится с обидчиком "Ливерпуля" в лице "Реала".



А вот "Сити", сокрушивший "РБ Лейпциг" со счетом 8:1 по сумме двух встреч, вышел на бывший клуб своего главного тренера Хосепа Гвардиолы "Баварию".



В случае успеха два представителя Премьер-Лиги столкнутся друг с другом в полуфинале.



Первые матчи 1/4 финала будут сыграны 11-12 апреля, ответные — 18-19 апреля. Полуфиналы назначены на 9-10 мая и 16-17 мая. Финал пройдет в Стамбуле 10 июня.



Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов



"Реал" (Испания) — "Челси" (Англия)



"Интер" (Италия) — "Бенфика" (Португалия)



"Манчестер Сити" (Англия) — "Бавария" (Германия)



"Наполи" (Италия) — "Милан" (Италия)



Жеребьевка 1/2 финала Лиги Чемпионов



"Милан" / "Наполи" — "Бенфика" / "Интер"



"Реал" / "Челси" — "Манчестер Сити" / "Бавария"