Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов
В результате проведенной УЕФА жеребьевки "Челси" и "Манчестер Сити" обрели своих соперников по четвертьфинальному раунду Лиги Чемпионов.
Одолев по сумме матчей дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:1 в 1/8 финала, дальше "Челси" сразится с обидчиком "Ливерпуля" в лице "Реала".
А вот "Сити", сокрушивший "РБ Лейпциг" со счетом 8:1 по сумме двух встреч, вышел на бывший клуб своего главного тренера Хосепа Гвардиолы "Баварию".
В случае успеха два представителя Премьер-Лиги столкнутся друг с другом в полуфинале.
Первые матчи 1/4 финала будут сыграны 11-12 апреля, ответные — 18-19 апреля. Полуфиналы назначены на 9-10 мая и 16-17 мая. Финал пройдет в Стамбуле 10 июня.
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов
"Реал" (Испания) — "Челси" (Англия)
"Интер" (Италия) — "Бенфика" (Португалия)
"Манчестер Сити" (Англия) — "Бавария" (Германия)
"Наполи" (Италия) — "Милан" (Италия)
Жеребьевка 1/2 финала Лиги Чемпионов
"Милан" / "Наполи" — "Бенфика" / "Интер"
"Реал" / "Челси" — "Манчестер Сити" / "Бавария"
17.03.2023 15:05
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Последние комментарии:
братишки, это пздц
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фавориты ЛЧ:
1. Манчестер Сити – 2,75
2. Бавария – 4,00
3. Реал Мадрид – 7,00
4. Наполи — 8,00
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последние матчи вротвые6анных гейпенсов в лч
(ответить)
Реал вообще не умеет играть первым номером.
Источник: http://fapl.ru/posts/99224/?c=1
пенсы в ударе сегодня:)
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Наполи поможет дух Марадоны)
(ответить)
Ах да, забыл) Сруманк будет молиться в течение финального матча и лоб расшибет)
(ответить)
Пииии какие выежистые пенсы
запели то как
Я конечно не смотрю их матчи и могу ошибаться, это разве не они прошли БД благодаря повторно пробитому пенальти?
Это как целку пальцами срывать и радоваться потом типа сорвал
стрелочники пас
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Вижу следующее
Челси проебывает оба матча Реалу. Сити обыгрывает Баварию. Далее Сити все-таки обыгрывает Реал и попадает в финал, где их ждет Наполи. Но Пепу и там не везет. Хвича поднимает кубок ЛЧ) Конец)
(ответить)
кароч план такой:
1) императоры уверено разбираются с реалом, и показывают лузерке как надо реал жахать
2) ман сися сливает лч и бросает все силы на апл
3) бавария в упорной борьбе с челси все -таки отдает путевку императорам в финал
4) в финале пенсы на классе 1-0 побеждают наполи.
(ответить)
)))
Часть берега Валдая (и даже самого озера) полностью закрыли для россиян из-за «ухудшения экологического состояния». Там находятся дома Путина и Алины Кабаевой
(ответить)
Реал Мадрид 99% - 1% Челси
Манчестер Сити 60% - 40% Бавария
Милан 30% - 70% Наполи
Бенфика 50% - 50% Интер
(ответить)
по ходу "Наполи", считай, уже в финале.
(ответить)
опа, сосач с окопа отписался
(ответить)
У сегодняшнего Челси шансов против Реала считай нет, несмотря на всю их прошлую статистику. Сити с Баваркой думаю поборется.
(ответить)
Я доволен! Удачи Челси против Реал Мадрида
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17.03.2023 12:45 #
narcot
хочешь минус 3 потенциальных матча?
Источник: http://fapl.ru/posts/99213/?c=1#c7747056
Во-первых, ета бавария далеко не идеальна по своим меркам, и нагельсман сейчас голову ломает, как сократить кол-во привозов, т.к. центр у них решето (слишком атакующий): недавно они на 3 цз перешли из-за етого вроде. Так что перестроечные немцы - отличная проверка на прочность для перестроечных КОРОЛЕЙ.
Во-вторых, с сильнейшими нужно играть сразу. Если проиграем, то значит даже Холанд бессилен против проклятия Туре. Если победим, то нас уже тупа будет не остановить - чпокнем всех на своем пути. Молиться на "легкий" жребий - ето удел лузерпуков и прочих слабаков.
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Помню как игроки Реала в прошлом сезоне говорили,что с нами им было играть тяжелее всего. И это похоже на правду,ведь после финального свистка на Бернабеу,они все повалились на газон как убитые. Лютейший отскок конечно был тогда,должны были выигрывать 0:4 или 0:5 ,но пас жизни от чмодрича всё перевернул. Настало время карме вернуть должок.
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Лузерка бы прошла реал, посмотрим как поттер справится
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Кстати, если угадать победителей всей сетки моей оффа чемпионата NCAA, то ты получишь миллиард долларов. Там с 1/64 по моему нужно угадывать
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17.03.2023 12:20 #
true-manc
я хочу Баварию, братишки
Источник: http://fapl.ru/posts/99213/?c=1#c7747048
спасибо, братишки
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