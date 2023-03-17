Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов В результате проведенной УЕФА жеребьевки "Челси" и "Манчестер Сити" обрели своих соперников по четвертьфинальному раунду Лиги Чемпионов.

Одолев по сумме матчей дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:1 в 1/8 финала, дальше "Челси" сразится с обидчиком "Ливерпуля" в лице "Реала".

А вот "Сити", сокрушивший "РБ Лейпциг" со счетом 8:1 по сумме двух встреч, вышел на бывший клуб своего главного тренера Хосепа Гвардиолы "Баварию".

В случае успеха два представителя Премьер-Лиги столкнутся друг с другом в полуфинале.

Первые матчи 1/4 финала будут сыграны 11-12 апреля, ответные — 18-19 апреля. Полуфиналы назначены на 9-10 мая и 16-17 мая. Финал пройдет в Стамбуле 10 июня.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов

"Реал" (Испания) — "Челси" (Англия)

"Интер" (Италия) — "Бенфика" (Португалия)

"Манчестер Сити" (Англия) — "Бавария" (Германия)

"Наполи" (Италия) — "Милан" (Италия)

Жеребьевка 1/2 финала Лиги Чемпионов

"Милан" / "Наполи" — "Бенфика" / "Интер"

"Реал" / "Челси" — "Манчестер Сити" / "Бавария"


Метки жеребьевка, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2023 15:05

Количество просмотров Просмотров: 2336

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Последние комментарии:




  1. drogba11cool 17.03.2023 16:03 # drogba11cool
    братишки, это пздц

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  2. alexomck 17.03.2023 16:03 # alexomck
    фавориты ЛЧ:

    1. Манчестер Сити – 2,75
    2. Бавария – 4,00
    3. Реал Мадрид – 7,00
    4. Наполи — 8,00

    (ответить)

  3. wilegend 17.03.2023 16:00 # wilegend
    последние матчи вротвые6анных гейпенсов в лч

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  4. alexomck 17.03.2023 15:58 # alexomck
    Реал вообще не умеет играть первым номером.

    Источник: http://fapl.ru/posts/99224/?c=1

    пенсы в ударе сегодня:)

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  5. takernotagiver 17.03.2023 15:57 # takernotagiver
    Наполи поможет дух Марадоны)

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  6. takernotagiver 17.03.2023 15:55 # takernotagiver
    Ах да, забыл) Сруманк будет молиться в течение финального матча и лоб расшибет)

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  7. ian 17.03.2023 15:54 # ian
    Пииии какие выежистые пенсы
    запели то как
    Я конечно не смотрю их матчи и могу ошибаться, это разве не они прошли БД благодаря повторно пробитому пенальти?

    Это как целку пальцами срывать и радоваться потом типа сорвал
    стрелочники пас

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  8. takernotagiver 17.03.2023 15:53 # takernotagiver
    Вижу следующее
    Челси проебывает оба матча Реалу. Сити обыгрывает Баварию. Далее Сити все-таки обыгрывает Реал и попадает в финал, где их ждет Наполи. Но Пепу и там не везет. Хвича поднимает кубок ЛЧ) Конец)

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  9. thegodfather 17.03.2023 15:50 # thegodfather
    кароч план такой:
    1) императоры уверено разбираются с реалом, и показывают лузерке как надо реал жахать
    2) ман сися сливает лч и бросает все силы на апл
    3) бавария в упорной борьбе с челси все -таки отдает путевку императорам в финал
    4) в финале пенсы на классе 1-0 побеждают наполи.

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  10. narcot 17.03.2023 15:42 # narcot
    )))


    Часть берега Валдая (и даже самого озера) полностью закрыли для россиян из-за «ухудшения экологического состояния». Там находятся дома Путина и Алины Кабаевой

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  11. alexomck 17.03.2023 15:41 # alexomck
    Реал Мадрид 99% - 1% Челси
    Манчестер Сити 60% - 40% Бавария

    Милан 30% - 70% Наполи
    Бенфика 50% - 50% Интер

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  12. danilych89 17.03.2023 15:35 # danilych89
    по ходу "Наполи", считай, уже в финале.

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  13. thegodfather 17.03.2023 15:34 # thegodfather
    опа, сосач с окопа отписался

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  14. sausage 17.03.2023 15:33 # sausage
    У сегодняшнего Челси шансов против Реала считай нет, несмотря на всю их прошлую статистику. Сити с Баваркой думаю поборется.

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  15. sisyazavr 17.03.2023 15:29 # sisyazavr
    Я доволен! Удачи Челси против Реал Мадрида

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  16. true-manc 17.03.2023 15:28 # true-manc
    17.03.2023 12:45 #
    narcot

    хочешь минус 3 потенциальных матча?

    Источник: http://fapl.ru/posts/99213/?c=1#c7747056

    Во-первых, ета бавария далеко не идеальна по своим меркам, и нагельсман сейчас голову ломает, как сократить кол-во привозов, т.к. центр у них решето (слишком атакующий): недавно они на 3 цз перешли из-за етого вроде. Так что перестроечные немцы - отличная проверка на прочность для перестроечных КОРОЛЕЙ.
    Во-вторых, с сильнейшими нужно играть сразу. Если проиграем, то значит даже Холанд бессилен против проклятия Туре. Если победим, то нас уже тупа будет не остановить - чпокнем всех на своем пути. Молиться на "легкий" жребий - ето удел лузерпуков и прочих слабаков.

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  17. jirrort 17.03.2023 15:27 # jirrort
    Помню как игроки Реала в прошлом сезоне говорили,что с нами им было играть тяжелее всего. И это похоже на правду,ведь после финального свистка на Бернабеу,они все повалились на газон как убитые. Лютейший отскок конечно был тогда,должны были выигрывать 0:4 или 0:5 ,но пас жизни от чмодрича всё перевернул. Настало время карме вернуть должок.

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  18. lexa-arsenal 17.03.2023 15:27 # lexa-arsenal
    Лузерка бы прошла реал, посмотрим как поттер справится

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  19. kellborn 17.03.2023 15:26 # kellborn
    Кстати, если угадать победителей всей сетки моей оффа чемпионата NCAA, то ты получишь миллиард долларов. Там с 1/64 по моему нужно угадывать

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  20. true-manc 17.03.2023 15:26 # true-manc
    17.03.2023 12:20 #
    true-manc

    я хочу Баварию, братишки

    Источник: http://fapl.ru/posts/99213/?c=1#c7747048

    спасибо, братишки

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