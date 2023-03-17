"Арсенал" по пенальти уступил "Спортингу" и вылетел из Лиги Европы
Сыграв со "Спортингом" вничью 1:1 и уступив в серии послематчевых пенальти, "Арсенал" завершил выступление в Лиге Европы.
Относительно победы 0:3 над "Фулхэмом" главный тренер "канониров" Микель Артета наполовину изменил стартовый состав, внедрив в команду Такехиро Томиясу, Жоржиньо, Риса Нелсона, Фабиу Виейра и Габриэля Жезуса.
Как ни странно, "Спортинг" выглядел лучше в начале матча, уверенно контролируя мяч, однако Аарон Рамсдейл оставался без работы.
Довольно скоро "Арсенал" проснулся и уже на 19-й минуте открыл счет. Габриэль Мартинелли ворвался в штрафную по левому краю и нанес удар, а Гранит Джака добил в ворота отраженный голкипером мяч — 1:0.
До перерыва "Спортинг" создал парочку неплохих моментов, но Рамсдейла так ни разу и не потревожил. Гол "канониров" стал закономерным итогом первых 45 минут.
Но далее хозяева играли с огнем из-за того, что никак не могли забить второй гол, и в итоге доигрались. На 62-й минуте Педру Гонсалвеш из центрального круга забросил мяч за шиворот Рамсдейлу — 1:1.
На 72-й минуте Рамсдейл реабилитировался за свой ляп, остановив выход один на один Майкла Эдвардса.
"Арсенал", конечно, пытался вырвать победу в основное время, однако "Спортинг" этого не позволил и вдобавок продолжал огрызаться.
В экстра-таймах гости отдали инициативу, тогда как хозяева стали нагнетать давление. Леандро Троссард пробил через руку голкипера в штангу, опасными, но неточными ударами отметились Роб Холдинг и Томас Партей.
Под занавес второй 15-минутки давление "Арсенала" стало зашкаливать, опасные ситуации возникали одна за другой. "Спортинг" даже остался вдесятером, но до серии пенальти выстоял.
А в серии пенальти все решила единственная осечка Мартинелли, чей удар в угол ворот был отражен голкипером.
"Арсенал" забил быстрый гол, но укрепить свое преимущество не смог и в результате был вынужден провести на поле 120 минут. Серия пенальти — это всегда лотерея, и в этот вечер удача оказалась на стороне "Спортинга".
"Арсенал" (Англия) — "Спортинг" (Португалия) — 1:1 (1:0) после экстра-таймов, по сумме двух матчей — 3:3
Победа "Спортинга" в серии пенальти — 3:4
Серия пенальти: Сен-Жюст (гол) — Эдегор (гол), Эшгаю (гол) — Сака (гол), Инасиу (гол) — Троссард (гол), Гомес (гол) — Мартинелли (голкипер), Сантуш (гол).
Голы: Джака 19 — Гонсалвеш 62.
"Арсенал": Рамсдейл, Томиясу (Уайт 9), Салиба (Холдинг 21), Габриэль, Зинченко, Нелсон (Сака 65), Жоржиньо (Партей 65), Джака, Виейра (Эдегор 101), Жезус (Троссард 45), Мартинелли.
Удаление: Угарте 118.
17.03.2023 01:50
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Последние комментарии:
хотите шутку топовейшую?
ловите!
Пуки после капусты с колбасками это вонь v-098
не благодарите, я старался.
(ответить)
Спортинг команда из ЛЧ. Проиграли обидно. Не фартануло. Привез Рамсдейл плюс не забили то что должны были забивать.
(ответить)
))
Канцлер ФРГ Шольц сообщил, что Германия стала полностью независима от российских поставок газа и нефти
(ответить)
ладно, шутки шутками, но теперь то точно все в руках арсосала)
у них 1 турнир, 11 матчей, и титул на горизонте по факту.
по сути должны титул забрать, беготни у них еще хватает, они не выглядят выхохшийся командой, аки лузеркуйня клоппа.
(ответить)
Сракодаунер нашёл в себе силы отписать после проё6а. Дорогого стоит!
(ответить)
Не повезлу Арсеналу на радость ущербам фапла.
(ответить)
почему томиясу на 9ой минуте заменили и салибу на 21ой?
(ответить)
Куда потерялся тейкдаунер?
16.03.2023 23:20 #
takernotagiver
ГОЛЯСО
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/99209/?c=1
(ответить)
ЗАЕ6ИИИИИСЬ, теперь уж точно можно быть спокойным что все силы бросят на АПЛ, жаль лишь что 120 минут пришлось играть.
ну пи3дец, мартинелли, джака, зинченко, габриель - фулл матч.
(ответить)
Что что, а выбирать состав Артета пока не научился. Ставить на правый фланг двоих слабых игроков с первых минут привело к разбалансировке игры и дальнейшему нервяку у всех. Виейра вообще прессинговать не может, бегать не может, корпуса у него нет, чисто клиент концлагеря.
Нельсон туповат и дниноват. Вот откуда пошли метастазы. После этих двоих начал тупить Зина а там и Жорж.
в целом, больше злости от того что столько сил потратили и не «кончили», есть большая вероятность что это аукнется нам на выходных, в матче с КП. мда.
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))))
09.03.2023 23:06 #
true-manc
норм так ггунеры поплыли, по 2 мяча пропускают от всякого хлама борнмут лиссабон, команда держится на соплях откровенно, пока фартит, но долго ето продолжаться не может, сосунки обречены на скатывание и скорую затяжную серию без побед
(ответить)
09.03.2023 23:08 #
takernotagiver
Лейпциг - Шити 1-1))) А че такое?))))
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/99068/?c=1
(ответить)
Рамсдейл днище. Прозевал такой гол и в серии пенальти ничего не смог сделать.
(ответить)
Сука ахахахах
09.03.2023 22:47 #
takernotagiver
На чилле, на расслабоне)
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/99068/?c=1
(ответить)
надеюсь моуру фартанет и он ЛЕ с ромой цепанет, хоть и шансов мало
мю очевидно фаворит ебейший щас. такого уровня команды в ле нету.
по именам чисто ювентус еще, но по уровню ваще не ровня мю
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спортинг хорошая тима. Аморим постарался.
артета обоссаная убежала, даже не попрыгала и руками не помахала.
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Это было предсказуемо.
Вдвойне должно быть обидно, что выставили основу и вылетели на домашнем стадионе.
(ответить)
Проебали единственный титул, который могли выиграть(
Но Спортинг реально крут. У себя дома,с их фанатами, реально дадут просраться любому
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Сити - увереннейший проход в следующую стадию ЛЧ. По королевски.
Чорли - на тоненького но прошли.
Пригородные соседи - не опозорили имя Манчестер и прошли.
Даже дилдо Вест Хэм прошел дальше.
И только 2 самых ущербных клубишка, Лулерпуль и Орсиноль снова позорят Англию. Недаром именно у них самые большие армии лгбт-болельщиков.
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Ну вот... ещё один кубок прокакали ущербы
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Видеть расстроенное ебло зины бесценно!)))
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