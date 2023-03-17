"Арсенал" по пенальти уступил "Спортингу" и вылетел из Лиги Европы

Сыграв со "Спортингом" вничью 1:1 и уступив в серии послематчевых пенальти, "Арсенал" завершил выступление в Лиге Европы.

Относительно победы 0:3 над "Фулхэмом" главный тренер "канониров" Микель Артета наполовину изменил стартовый состав, внедрив в команду Такехиро Томиясу, Жоржиньо, Риса Нелсона, Фабиу Виейра и Габриэля Жезуса.



Как ни странно, "Спортинг" выглядел лучше в начале матча, уверенно контролируя мяч, однако Аарон Рамсдейл оставался без работы.



Довольно скоро "Арсенал" проснулся и уже на 19-й минуте открыл счет. Габриэль Мартинелли ворвался в штрафную по левому краю и нанес удар, а Гранит Джака добил в ворота отраженный голкипером мяч — 1:0.



До перерыва "Спортинг" создал парочку неплохих моментов, но Рамсдейла так ни разу и не потревожил. Гол "канониров" стал закономерным итогом первых 45 минут.



Но далее хозяева играли с огнем из-за того, что никак не могли забить второй гол, и в итоге доигрались. На 62-й минуте Педру Гонсалвеш из центрального круга забросил мяч за шиворот Рамсдейлу — 1:1.



На 72-й минуте Рамсдейл реабилитировался за свой ляп, остановив выход один на один Майкла Эдвардса.



"Арсенал", конечно, пытался вырвать победу в основное время, однако "Спортинг" этого не позволил и вдобавок продолжал огрызаться.



В экстра-таймах гости отдали инициативу, тогда как хозяева стали нагнетать давление. Леандро Троссард пробил через руку голкипера в штангу, опасными, но неточными ударами отметились Роб Холдинг и Томас Партей.



Под занавес второй 15-минутки давление "Арсенала" стало зашкаливать, опасные ситуации возникали одна за другой. "Спортинг" даже остался вдесятером, но до серии пенальти выстоял.



А в серии пенальти все решила единственная осечка Мартинелли, чей удар в угол ворот был отражен голкипером.



"Арсенал" забил быстрый гол, но укрепить свое преимущество не смог и в результате был вынужден провести на поле 120 минут. Серия пенальти — это всегда лотерея, и в этот вечер удача оказалась на стороне "Спортинга".



"Арсенал" (Англия) — "Спортинг" (Португалия) — 1:1 (1:0) после экстра-таймов, по сумме двух матчей — 3:3



Победа "Спортинга" в серии пенальти — 3:4



Серия пенальти: Сен-Жюст (гол) — Эдегор (гол), Эшгаю (гол) — Сака (гол), Инасиу (гол) — Троссард (гол), Гомес (гол) — Мартинелли (голкипер), Сантуш (гол).



Голы: Джака 19 — Гонсалвеш 62.



"Арсенал": Рамсдейл, Томиясу (Уайт 9), Салиба (Холдинг 21), Габриэль, Зинченко, Нелсон (Сака 65), Жоржиньо (Партей 65), Джака, Виейра (Эдегор 101), Жезус (Троссард 45), Мартинелли.



Удаление: Угарте 118.