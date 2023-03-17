"Арсенал" по пенальти уступил "Спортингу" и вылетел из Лиги Европы

Гол Спортинга Сыграв со "Спортингом" вничью 1:1 и уступив в серии послематчевых пенальти, "Арсенал" завершил выступление в Лиге Европы.

Относительно победы 0:3 над "Фулхэмом" главный тренер "канониров" Микель Артета наполовину изменил стартовый состав, внедрив в команду Такехиро Томиясу, Жоржиньо, Риса Нелсона, Фабиу Виейра и Габриэля Жезуса.

Как ни странно, "Спортинг" выглядел лучше в начале матча, уверенно контролируя мяч, однако Аарон Рамсдейл оставался без работы.

Довольно скоро "Арсенал" проснулся и уже на 19-й минуте открыл счет. Габриэль Мартинелли ворвался в штрафную по левому краю и нанес удар, а Гранит Джака добил в ворота отраженный голкипером мяч — 1:0.

До перерыва "Спортинг" создал парочку неплохих моментов, но Рамсдейла так ни разу и не потревожил. Гол "канониров" стал закономерным итогом первых 45 минут.

Но далее хозяева играли с огнем из-за того, что никак не могли забить второй гол, и в итоге доигрались. На 62-й минуте Педру Гонсалвеш из центрального круга забросил мяч за шиворот Рамсдейлу — 1:1.

На 72-й минуте Рамсдейл реабилитировался за свой ляп, остановив выход один на один Майкла Эдвардса.

"Арсенал", конечно, пытался вырвать победу в основное время, однако "Спортинг" этого не позволил и вдобавок продолжал огрызаться.

В экстра-таймах гости отдали инициативу, тогда как хозяева стали нагнетать давление. Леандро Троссард пробил через руку голкипера в штангу, опасными, но неточными ударами отметились Роб Холдинг и Томас Партей.

Под занавес второй 15-минутки давление "Арсенала" стало зашкаливать, опасные ситуации возникали одна за другой. "Спортинг" даже остался вдесятером, но до серии пенальти выстоял.

А в серии пенальти все решила единственная осечка Мартинелли, чей удар в угол ворот был отражен голкипером.

"Арсенал" забил быстрый гол, но укрепить свое преимущество не смог и в результате был вынужден провести на поле 120 минут. Серия пенальти — это всегда лотерея, и в этот вечер удача оказалась на стороне "Спортинга".

"Арсенал" (Англия) — "Спортинг" (Португалия) — 1:1 (1:0) после экстра-таймов, по сумме двух матчей — 3:3

Победа "Спортинга" в серии пенальти — 3:4

Серия пенальти: Сен-Жюст (гол) — Эдегор (гол), Эшгаю (гол) — Сака (гол), Инасиу (гол) — Троссард (гол), Гомес (гол) — Мартинелли (голкипер), Сантуш (гол).

Голы: Джака 19 — Гонсалвеш 62.

"Арсенал": Рамсдейл, Томиясу (Уайт 9), Салиба (Холдинг 21), Габриэль, Зинченко, Нелсон (Сака 65), Жоржиньо (Партей 65), Джака, Виейра (Эдегор 101), Жезус (Троссард 45), Мартинелли.

Удаление: Угарте 118.


Метки Арсенал, Лига Европы, обзор матча, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2023 01:50

Количество просмотров Просмотров: 889

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 17.03.2023 02:27 # thegodfather
    хотите шутку топовейшую?
    ловите!
    Пуки после капусты с колбасками это вонь v-098

    не благодарите, я старался.

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  2. acceptodessa 17.03.2023 02:25 # acceptodessa
    Спортинг команда из ЛЧ. Проиграли обидно. Не фартануло. Привез Рамсдейл плюс не забили то что должны были забивать.

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  3. narcot 17.03.2023 02:10 # narcot
    ))



    Канцлер ФРГ Шольц сообщил, что Германия стала полностью независима от российских поставок газа и нефти

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  4. thegodfather 17.03.2023 02:04 # thegodfather
    ладно, шутки шутками, но теперь то точно все в руках арсосала)
    у них 1 турнир, 11 матчей, и титул на горизонте по факту.
    по сути должны титул забрать, беготни у них еще хватает, они не выглядят выхохшийся командой, аки лузеркуйня клоппа.

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  5. narcot 17.03.2023 02:04 # narcot
    Сракодаунер нашёл в себе силы отписать после проё6а. Дорогого стоит!

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  6. takernotagiver 17.03.2023 02:03 # takernotagiver
    Не повезлу Арсеналу на радость ущербам фапла.

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  7. wengerrrro 17.03.2023 02:00 # wengerrrro
    почему томиясу на 9ой минуте заменили и салибу на 21ой?

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  8. narcot 17.03.2023 02:00 # narcot
    Куда потерялся тейкдаунер?




    16.03.2023 23:20 #
    takernotagiver

    ГОЛЯСО
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    Источник: http://fapl.ru/posts/99209/?c=1

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  9. wengerrrro 17.03.2023 02:00 # wengerrrro
    ЗАЕ6ИИИИИСЬ, теперь уж точно можно быть спокойным что все силы бросят на АПЛ, жаль лишь что 120 минут пришлось играть.
    ну пи3дец, мартинелли, джака, зинченко, габриель - фулл матч.

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  10. easports 17.03.2023 01:59 # easports
    Что что, а выбирать состав Артета пока не научился. Ставить на правый фланг двоих слабых игроков с первых минут привело к разбалансировке игры и дальнейшему нервяку у всех. Виейра вообще прессинговать не может, бегать не может, корпуса у него нет, чисто клиент концлагеря.
    Нельсон туповат и дниноват. Вот откуда пошли метастазы. После этих двоих начал тупить Зина а там и Жорж.
    в целом, больше злости от того что столько сил потратили и не «кончили», есть большая вероятность что это аукнется нам на выходных, в матче с КП. мда.

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  11. narcot 17.03.2023 01:58 # narcot
    ))))



    09.03.2023 23:06 #
    true-manc

    норм так ггунеры поплыли, по 2 мяча пропускают от всякого хлама борнмут лиссабон, команда держится на соплях откровенно, пока фартит, но долго ето продолжаться не может, сосунки обречены на скатывание и скорую затяжную серию без побед
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    09.03.2023 23:08 #
    takernotagiver

    Лейпциг - Шити 1-1))) А че такое?))))
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    Источник: http://fapl.ru/posts/99068/?c=1

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  12. brown-ale 17.03.2023 01:58 # brown-ale
    Рамсдейл днище. Прозевал такой гол и в серии пенальти ничего не смог сделать.

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  13. narcot 17.03.2023 01:57 # narcot
    Сука ахахахах




    09.03.2023 22:47 #
    takernotagiver

    На чилле, на расслабоне)
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    Источник: http://fapl.ru/posts/99068/?c=1

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  14. thegodfather 17.03.2023 01:57 # thegodfather
    надеюсь моуру фартанет и он ЛЕ с ромой цепанет, хоть и шансов мало

    мю очевидно фаворит ебейший щас. такого уровня команды в ле нету.
    по именам чисто ювентус еще, но по уровню ваще не ровня мю

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  15. manutd-20champ 17.03.2023 01:57 # manutd-20champ
    спортинг хорошая тима. Аморим постарался.
    артета обоссаная убежала, даже не попрыгала и руками не помахала.

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  16. moneycity 17.03.2023 01:57 # moneycity
    Это было предсказуемо.
    Вдвойне должно быть обидно, что выставили основу и вылетели на домашнем стадионе.

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  17. kukuruzko 17.03.2023 01:57 # kukuruzko
    Проебали единственный титул, который могли выиграть(
    Но Спортинг реально крут. У себя дома,с их фанатами, реально дадут просраться любому

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  18. superglor 17.03.2023 01:56 # superglor
    Сити - увереннейший проход в следующую стадию ЛЧ. По королевски.
    Чорли - на тоненького но прошли.
    Пригородные соседи - не опозорили имя Манчестер и прошли.
    Даже дилдо Вест Хэм прошел дальше.

    И только 2 самых ущербных клубишка, Лулерпуль и Орсиноль снова позорят Англию. Недаром именно у них самые большие армии лгбт-болельщиков.

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  19. bes-ter 17.03.2023 01:55 # bes-ter
    Ну вот... ещё один кубок прокакали ущербы

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  20. madchester 17.03.2023 01:55 # madchester
    Видеть расстроенное ебло зины бесценно!)))

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