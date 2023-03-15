Фабиньо не знает, почему "Ливерпуль" так плохо играет с "Реалом"

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо признался, что не может объяснить, почему его команда так плохо играет против "Реала" в последние сезоны.

"Ливерпуль" проиграл шесть из семи последних матчей в Лиге Чемпионов, включая домашнее поражение 2:5 в первом матче 1/8 финала в прошлом месяце.



В преддверии ответного матча в Мадриде Фабиньо не смог объяснить, почему так происходит, однако "красные" не чувствуют себя заранее обреченными.



"После матчей против "Реала" — не только последнего, но также финала в прошлом году — ты спрашиваешь себя: "Что мы сделали не так?" И лично я не могу найти ответа. Я пытаюсь извлечь урок из того, что случилось прежде, но это немного сложно. То, как мы играем, ни одна другая команда не играет. Никто не рискует, как это делаем мы. Было бы ошибкой менять свою игру прямо сейчас".



"Это только середина противостояния, и всякое может случиться. Нам нужно оставаться хладнокровными. Вот и все. Мы постараемся не оказываться в уязвимом положении, при этом сохраняя высокий темп".



"Что я могу сказать насчет "Реала"? Они чуют кровь, и если ты дашь им шанс, они воспользуются им. Мы научились этому в первом матче, и мы постараемся не оказываться в таком положении. Мы должны быть очень сосредоточены".



"Нам нечего терять. Думаю, каждый ожидает, что "Реал" победит и выйдет в четвертьфинал. Это может быть хорошо для нас. У нас опытная команда. Мы должны вспомнить о противостоянии с "Барселоной", когда мы проиграли первый матч 3:0 и все изменили в ответном матче. Это будет немного по-другому, потому что мы играем не на "Энфилде", но мы знаем, что это возможно, поэтому мы должны быть мотивированны и верить до конца", — цитирует Фабиньо Liverpool Echo.