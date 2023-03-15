Гвардиола рассказал, как Джулия Робертс разбила его сердце
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пошутил, что даже победа в Лиге Чемпионов не восполнит его разочарование от упущенной возможности повидаться с американской актрисой Джулией Робертс.
В ноябре 2016, когда Гвардиола только пять месяцев тренировал "Сити", Робертс вместе со своей семьей посетила "Олд Траффорд", посмотрев матч "Юнайтед" против "Вест Хэма".
Спустя шесть с половиной лет, после победы 7:0 над "РБ Лейпциг", Гвардиола раскрыл свой секрет насчет звезды "Красотки".
"Меня всегда будут считать неудачником в Лиге Чемпионов, поэтому я не переживаю. Слушайте, я собираюсь рассказать вам секрет. Что бы ни случилось в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, даже если мы выиграем эту Лигу Чемпионов, даже если мы выиграем Лигу Чемпионов три раза подряд, я все равно буду неудачником".
"Я кое-что расскажу. У меня в жизни есть три идола: Майкл Джордан, Тайгер Вудс и Джулия Робертс. Это три моих идола. В силу объективных причин Майкл Джордан и Тайгер Вудс хороши, как и Джулия Робертс".
"Несколько лет назад Джулия Робертс приезжала в Манчестер. Не в 1990-х годах, когда сэр Алекс Фергюсон выигрывал титул за титулом. Это случилось в период, когда мы были лучше "Юнайтед", четыре или пять лет назад. И она решила посетить "Манчестер Юнайтед". Она не пришла посмотреть на нас".
"Поэтому, даже если я выиграю Лигу Чемпионов, это не сравнится с тем фактом, что Джулия Робертс приезжала в Манчестер и не пришла посмотреть на нас. Даже если я выиграю Лигу Чемпионов, это не сравнится с пережитым мной разочарованием. Вы должны это знать", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
15.03.2023 14:00
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Последние комментарии:
у Джулии отличный вкус, она знает где настоящий футбол надо смотреть...
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Она и не в курсе о существовании голубой помойки.
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Спустя шесть с половиной лет, после победы 7:0 над "РБ Лейпциг", Гвардиола раскрыл свой секрет насчет звезды "Красотки".
Источник: http://fapl.ru/posts/99180/
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КОРОЛЬ!!!
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что блэт? пеп что ты вечно несешь? то весь мир должен сосать у черных, то это
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