Гвардиола объяснил поспешную замену Холанда после пента-трика

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему поспешил заменить Эрлинга Холанда после пятого гола норвежского нападающего против "РБ Лейпциг".

Оформив пента-трик к 57-й минуте победного для "Сити" матча Лиги Чемпионов накануне (7:0), уже на 63-й минуте Эрлинг уступил свое место на поле "Этихад" Хулиану Альваресу.



Гвардиола шутит, что поспешно убрал Холанда, чтобы тот не забил еще один гол, сделав таким образом двойной хет-трик. Хосеп очень доволен, как Эрлинг, отличившийся уже 39 раз в нынешнем сезоне, участвовал в розыгрыше мяча в этом матче.



"Да, это много. В большинстве случаев, когда он делал хет-трик, я менял его после 65-й минуты".



"Если бы ему удалось оформить двойной хет-трик в 22-23 года, это сделало бы его жизнь скучной. А так у него есть цель на будущее. Здесь и везде. Поэтому я и заменил его".



"Сегодня он забил пять голов, но мне кажется, он коснулся мяча 30-35 раз. Это то, что мы и ищем. У меня есть ощущение, что ты действуешь умнее и точнее при приеме мяча, когда участвуешь в игре — в обороне и атаке".



"Ему это по силам, но сложно забить гол, когда ты не касаешься мяча 40-50 минут. Иногда это его вина, потому что он не двигается. Например, против "Кристал Пэлас" я сказал ему, что он сыграл неважно. Но в другие дни это наша вина. Например, в гостях у "РБ Лейпциг", когда мы не могли доставить мяч до него во втором тайме".



"Но мы разговариваем об этом и работаем над этим. Мы пытаемся сделать этот процесс быстрее. Как только мы проходим зону опорного полузащитника, нужно действовать быстрее".



"Порой люди думают, что это зависит от нашего состава, играем мы медленно или комфортно. На самом деле наш настрой в том, чтобы всегда играть агрессивно, но иногда это не получается из-за соперника".



"Пять голов... Что я могу сказать? Цифра сезона. Каждый раз, когда он не забивает по два-три гола, его критикуют до конца его карьеры, и в этом проблема для этого парня. Такова реальность", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.