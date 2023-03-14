Мерсон: "У "Ливерпуля" нет никаких шансов против "Реала"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что у "Ливерпуля" нет никаких шансов отыграться против "Реала" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Проиграв первый матч 1/8 финала со счетом 2:5, "Ливерпуль" оказался на пороге выбывания из соревнования, до финала которого добрался в прошлом сезоне.



В минувший уикенд "красные" были биты в гостях у "Борнмута" со счетом 1:0, и это говорит Мерсону о том, что чуда в Мадриде не случится.



"Тренеры должны сохранять спокойствие, как и игроки. "Ливерпуль" добился замечательного результата против "Манчестер Юнайтед", вписав свои имена в история, но затем они вышли и сыграли таким образом против "Борнмута".



"Когда смотришь их матч против "Борнмута", то думаешь: "Какие шансы есть у "Ливерпуля" против "Реала"? Им нужно забить минимум трижды, и это сложная задача. Это стало бы одним из величайших камбэков в истории Лиги Чемпионов. "Барселона" сделала это против ПСЖ, но — дома. А здесь выезд к действующему обладателю трофея. Если бы дефицит составлял два гола, то никогда не знаешь, но здесь три... Я не вижу у них никаких шансов", — сообщил Мерсон Sky Sports.