Джеймс Канди: "Ван Дейк переоценен"

Бывший игрок "Челси" и "Тоттенхэма" Джеймс Канди считает, что защитник "Ливерпуля" Вирги Ван Дейк переоценен, склонен к ошибкам и не может стоять в одном ряду с легендами вроде Джона Терри и Рио Фердинанда.

Своей игрой за "Ливерпуль" после перехода из "Саутгемптона" в январе 2018 Ван Дейк заслужил репутацию эталонного центрального защитника. Виргил сыграл ключевую роль в завоевании "красными" титула Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов.



Однако у Канди есть альтернативное мнение насчет Ван Дейка, и субботнее поражение "Ливерпуля" от "Борнмута" со счетом 1:0 только укрепило точку зрения Джеймса.



"Лично я думаю, что он переоценен. Думаю, медиа его очень любят из-за достижений Ван Дейка в прошлом. Нет сомнений, что он великолепный центральный защитник, но он совершает слишком много ошибок — ошибок, которые, как я думаю, остаются незамеченными".



"Я вспоминаю пропущенный ими гол пару сезонов назад, в коронавирусные времена, когда они вылетели из Лиги Чемпионов. Он продемонстрировал эту вялую манеру бега. Казалось, он выжидает момент, чтобы наброситься на оппонента, но этого так и не произошло".



"Он перенес серьезную травму, хотя последние 18 месяцев провел хорошо. Но пропущенный в последнем матче гол (Филипа Биллинга) никак не связан с травмой. Как только Соланке ушел от него на правом краю, сложилось впечатление, что Ван Дейк остановился и не может правильно оценить ситуацию".



"Люди сравнивают его с Джоном Терри и Рио Фердинандом, но он не в их лиге — он бы не смог зашнуровать их бутсы", — сообщил Канди talkSPORT.