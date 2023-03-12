Удаление Каземиро помешало МЮ победить "Саутгемптон"

Удаление Каземиро помешало "Манчестер Юнайтед" победить "Саутгемптон" в домашних стенах — 0:0.

Относительно победы над "Реал Бетис" в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Аарон Ван-Биссака и Джейдон Санчо, заменив Диогу Далота и Фреда.



"Святые" недосчитались Эйнсли Мэйтланд-Найлса, вместо которого вышел Ромен Перро.



В начале матча хозяева огрызнулись парой прорывов Рэшфорда, но в первом случае Маркус не смог пробить Гэвина Базуну, а во втором даже не успел пробить, потому что голкипер гостей заранее выдвинулся встречу.



Вскоре "Саутгемптон" ответил моментом Тео Уолкотта, который пробивал головой с близкого расстояния, однако голкипер "Юнайтед" Давид Де Хеа спас свою команду от верного гола.



На 34-й минуте "дьяволы" остались вдесятером, потому что Каземиро получил прямую красную карточку за грубую игру высоко поднятой ногой против Карлоса Алькараса.



Эрик Тен Хаг тут же попытался перестроить игру своей команды, выпустив Скотта Мактоминея вместо Ваута Вегхорста. Хозяева пытались идти вперед и вдесятером, но делать это было непросто.



Вскоре после начала второго тайма капитан хозяев Джеймс Уорд-Проуз показал свое мастерство исполнения штрафных, но попал в крестовину. А на 64-й минуте Уолкотт вышел один на один, однако не смог пробить Де Хеа.



После перерыва "Юнайтед" впервые приблизился к голу только на 68-й минуте, однако Базуну перевел в штангу крученый удар Бруну Фернандеша с дистанции.



На 70-й минуте гости ответили своим попаданием в штангу. Дальнюю стойку ворот сотряс Кайл Уолкер-Питерс, пробив с правого края штрафной.



В конце концов забить никому так и не удалось, счет 0:0 остался на табло до финального свистка.



Если судить по моментам, матч получился вполне равным. Конечно, удаление Каземиро сильно нарушило планы "Юнайтед".



"Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон". Отчет о матче