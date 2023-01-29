Тен Хаг: "Каземиро — замечательный игрок"

Каземиро Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг похвалил своего полузащитника Каземиро после победы 3:1 над "Редингом" в Кубке Англии.

Обладая репутацией одного из лучших опорников в мире, накануне Каземиро продемонстрировал и свои атакующие навыки.

Дубль Каземиро оказался ключом к победе "Юнайтед" в кубковом матче, и Тен Хаг остался доволен, как 30-летний бразилец помогал команде реализовывать свой тактический план.

"Мы знали, что он замечательный игрок. Он замечательно взаимодействовал с Кроосом и Модричем в полузащите в Мадриде".

"Мы видим, что он исполняет свою роль и в атакующей игре. Что мне нравится, так это динамичный футбол с вариантами, когда игроки много меняются позициями. Мы должны убедиться, что заставляем соперника думать, потому что так мы можем извлекать выгоду для себя", — сообщил Тен Хаг ITV.


Метки Каземиро, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2023 18:00

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  1. scholes18 29.01.2023 18:02 # scholes18
    Обладая репутацией одного из лучших опорников в мире, накануне Каземиро продемонстрировал и свои атакующие навыки.

    норм, Миха в курсе всех обсуждений на фапле.

    (ответить)

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