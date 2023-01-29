Тен Хаг: "Каземиро — замечательный игрок"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг похвалил своего полузащитника Каземиро после победы 3:1 над "Редингом" в Кубке Англии.

Обладая репутацией одного из лучших опорников в мире, накануне Каземиро продемонстрировал и свои атакующие навыки.



Дубль Каземиро оказался ключом к победе "Юнайтед" в кубковом матче, и Тен Хаг остался доволен, как 30-летний бразилец помогал команде реализовывать свой тактический план.



"Мы знали, что он замечательный игрок. Он замечательно взаимодействовал с Кроосом и Модричем в полузащите в Мадриде".



"Мы видим, что он исполняет свою роль и в атакующей игре. Что мне нравится, так это динамичный футбол с вариантами, когда игроки много меняются позициями. Мы должны убедиться, что заставляем соперника думать, потому что так мы можем извлекать выгоду для себя", — сообщил Тен Хаг ITV.