Клопп заступился за Линекера
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил свою поддержку экс-нападающему сборной Англии Гари Линекеру.
Напомним, Линкер был отстранен от роли ведущего телешоу Match of the Day за критику миграционной политики британских властей.
После поражения 1:0 от "Борнмута" Клопп признался, что не совсем понимает происходящее, однако Юрген не считает, что Линекер заслуживает наказания за высказанную точку зрения.
"Насколько я понимаю, нет никакой причины отстранять кого-либо от работы за такие слова. Возможно, это связано с манерой речи, но английский — не мой родной".
"Но в таком мире мы живем. Каждый так переживает, чтобы поступать в правильной манере и говорить правильные слова".
"Если ты не делаешь этого, поднимается буря из дерьма, чего не было в нашей молодости. В таком мире очень сложно жить".
"Но если я правильно понял, речь идет о словах, о мнении насчет прав человека, и ты волен высказываться таким образом".
"Чего я не понимаю, так это то, почему каждый идет в твиттер и высказывается на какую-либо тему".
"Если твое мнение спрашивают, тогда ты можешь высказать его, но я не понимаю социальных сетей. Возможно, я слишком стар для этого. Но в остальном, если я правильно понял, нет причины наказывать за это", — цитирует Клоппа talkSPORT.
11.03.2023 21:00
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Последние комментарии:
Какой же Клопп крутой защитник
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КНЯЗЬ!!!
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