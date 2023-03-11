Клопп заступился за Линекера

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил свою поддержку экс-нападающему сборной Англии Гари Линекеру.

Напомним, Линкер был отстранен от роли ведущего телешоу Match of the Day за критику миграционной политики британских властей.



После поражения 1:0 от "Борнмута" Клопп признался, что не совсем понимает происходящее, однако Юрген не считает, что Линекер заслуживает наказания за высказанную точку зрения.



"Насколько я понимаю, нет никакой причины отстранять кого-либо от работы за такие слова. Возможно, это связано с манерой речи, но английский — не мой родной".



"Но в таком мире мы живем. Каждый так переживает, чтобы поступать в правильной манере и говорить правильные слова".



"Если ты не делаешь этого, поднимается буря из дерьма, чего не было в нашей молодости. В таком мире очень сложно жить".



"Но если я правильно понял, речь идет о словах, о мнении насчет прав человека, и ты волен высказываться таким образом".



"Чего я не понимаю, так это то, почему каждый идет в твиттер и высказывается на какую-либо тему".



"Если твое мнение спрашивают, тогда ты можешь высказать его, но я не понимаю социальных сетей. Возможно, я слишком стар для этого. Но в остальном, если я правильно понял, нет причины наказывать за это", — цитирует Клоппа talkSPORT.