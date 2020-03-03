Клопп: "Как МЮ может быть неуспешен?"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не удивлен успехами "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне.
Уже завоевав Кубок Лиги, "Юнайтед" продолжает борьбу на трех других фронтах, а в Премьер-Лиге "красные дьяволы" на 10 очков опережают "Ливерпуль", с которым играют в воскресенье.
Однако Клоппу успех "Юнайтед" кажется естественным, учитывая мастерство игроков в арсенале Эрика Тен Хага.
"Я особо не думал об этом. Удивлен ли я? Наверное, нет. Как они могут быть неуспешны? Они очень опытны, они обладают мастерством и хорошо играют".
"Они по-новому обороняются. Налицо огромная разница относительно предыдущих лет, теперь они ориентированы на персональную опеку. У них действительно хорошая команда, и как они могут быть неуспешны? Но им предстоит сыграть против нас".
"Они обладают суперопытными игроками в лице Каземиро и Эриксена. Во всем мире знают, насколько хорош Эриксен, и знают, что Рэшфорд находится в лучшей форме за свою жизнь".
"Они превратились в машину по достижению результатов и показывают игру высшего уровня. Даже если у них не идет игра, они все равно добиваются результата".
"Они сражаются за победу в лиге, но для воскресенья это не имеет значения. Мы постараемся сыграть в свой лучший футбол", — цитирует Клоппа The Independent.
03.03.2023 17:00
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"Они сражаются за победу в лиге, но для воскресенья это не имеет значения. Я постараюсь провести отличную ротацию и я не про состав", — цитирует Клоппа The Independent.
Источник: http://fapl.ru/posts/98942/
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