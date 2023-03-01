"Сити" вышел в 1/4 финала Кубка Англии
"Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал Кубка Англии, разгромив на выезде середняка Чемпионшипа "Бристоль Сити" со счетом 0:3.
"Сити" мощно начал матч. И если удар Калвина Филлипса с дистанции на себя приняла перекладина, то Филу Фодену ничто не помешало на дальней штанге замкнуть прострел Рияда Махреза вдоль ворот на седьмой минуте — 0:1.
В дальнейшем "горожане" то ослабляли хватку, то увеличивали давление, но большинство их ударов оказывались неточными.
Во втором тайме гости расслабились еще больше, практически играя с огнем, потому что трибуны не переставали поддерживать "Бристоль Сити".
Все решилось на 74-й минуте, когда Фоден нанес удар с правого края штрафной, а Зак Вайнер подправил мяч, шедший мимо, в ворота — 0:2.
На 81-й минуте отличился и Кевин Де Брюйне, с дистанции поразив нижний угол ворот — 0:3.
Также пятый раунд Кубка Англии преодолели "Брайтон" и "Фулхэм", победив "Стоук" и "Лидс", соответственно. А вот "Лестер" дома уступил "Блэкберну" из Чемпионшипа.
"Бристоль Сити" — "Манчестер Сити" — 0:3 (0:1)
Голы: Фоден 7, 74, Де Брюйне 81.
"Манчестер Сити": Ортега (Эдерсон 45), Льюис, Аканджи, Диаш, Аке (Гомес 83), Филлипс, Де Брюйне, Силва, Махрез (Грилиш 71), Фоден (Палмер 83), Альварес.
"Стоук" — "Брайтон" — 0:1 (0:1)
Гол: Фергюсон 30.
"Лестер" — "Блэкберн" — 1:2 (0:0)
Голы: Ихеаначо 67 — Долан 33, Смодич 52.
"Фулхэм" — "Лидс" — 2:0 (1:0)
Голы: Палинья 21, Соломон 56.
01.03.2023 00:55
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"Мы выиграем Кубок Лиги. Мы выиграем Кубок Англии. Мы выиграем Лигу Чемпионов. Мы выиграем Премьер-Лигу".
Источник: http://fapl.ru/posts/98874/?c=1
Тетка адекватно оценивает шансы перечисленных турниров.
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разгромив на выезде середняка Чемпионшипа "членси"
Источник: http://fapl.ru/posts/98888/
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Чорли Чорли Чорли!
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КОРОЛИ!!!
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членси клуб пидарасов
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