"Сити" вышел в 1/4 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал Кубка Англии, разгромив на выезде середняка Чемпионшипа "Бристоль Сити" со счетом 0:3.

"Сити" мощно начал матч. И если удар Калвина Филлипса с дистанции на себя приняла перекладина, то Филу Фодену ничто не помешало на дальней штанге замкнуть прострел Рияда Махреза вдоль ворот на седьмой минуте — 0:1.



В дальнейшем "горожане" то ослабляли хватку, то увеличивали давление, но большинство их ударов оказывались неточными.



Во втором тайме гости расслабились еще больше, практически играя с огнем, потому что трибуны не переставали поддерживать "Бристоль Сити".



Все решилось на 74-й минуте, когда Фоден нанес удар с правого края штрафной, а Зак Вайнер подправил мяч, шедший мимо, в ворота — 0:2.



На 81-й минуте отличился и Кевин Де Брюйне, с дистанции поразив нижний угол ворот — 0:3.



Также пятый раунд Кубка Англии преодолели "Брайтон" и "Фулхэм", победив "Стоук" и "Лидс", соответственно. А вот "Лестер" дома уступил "Блэкберну" из Чемпионшипа.



"Бристоль Сити" — "Манчестер Сити" — 0:3 (0:1)



Голы: Фоден 7, 74, Де Брюйне 81.



"Манчестер Сити": Ортега (Эдерсон 45), Льюис, Аканджи, Диаш, Аке (Гомес 83), Филлипс, Де Брюйне, Силва, Махрез (Грилиш 71), Фоден (Палмер 83), Альварес.



"Стоук" — "Брайтон" — 0:1 (0:1)



Гол: Фергюсон 30.



"Лестер" — "Блэкберн" — 1:2 (0:0)



Голы: Ихеаначо 67 — Долан 33, Смодич 52.



"Фулхэм" — "Лидс" — 2:0 (1:0)



Голы: Палинья 21, Соломон 56.