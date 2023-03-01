"Сити" вышел в 1/4 финала Кубка Англии

Фил Фоден и Кевин Де Брюйне "Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал Кубка Англии, разгромив на выезде середняка Чемпионшипа "Бристоль Сити" со счетом 0:3.

"Сити" мощно начал матч. И если удар Калвина Филлипса с дистанции на себя приняла перекладина, то Филу Фодену ничто не помешало на дальней штанге замкнуть прострел Рияда Махреза вдоль ворот на седьмой минуте — 0:1.

В дальнейшем "горожане" то ослабляли хватку, то увеличивали давление, но большинство их ударов оказывались неточными.

Во втором тайме гости расслабились еще больше, практически играя с огнем, потому что трибуны не переставали поддерживать "Бристоль Сити".

Все решилось на 74-й минуте, когда Фоден нанес удар с правого края штрафной, а Зак Вайнер подправил мяч, шедший мимо, в ворота — 0:2.

На 81-й минуте отличился и Кевин Де Брюйне, с дистанции поразив нижний угол ворот — 0:3.

Также пятый раунд Кубка Англии преодолели "Брайтон" и "Фулхэм", победив "Стоук" и "Лидс", соответственно. А вот "Лестер" дома уступил "Блэкберну" из Чемпионшипа.

"Бристоль Сити" — "Манчестер Сити" — 0:3 (0:1)

Голы: Фоден 7, 74, Де Брюйне 81.

"Манчестер Сити": Ортега (Эдерсон 45), Льюис, Аканджи, Диаш, Аке (Гомес 83), Филлипс, Де Брюйне, Силва, Махрез (Грилиш 71), Фоден (Палмер 83), Альварес.

"Стоук" — "Брайтон" — 0:1 (0:1)

Гол: Фергюсон 30.

"Лестер" — "Блэкберн" — 1:2 (0:0)

Голы: Ихеаначо 67 — Долан 33, Смодич 52.

"Фулхэм" — "Лидс" — 2:0 (1:0)

Голы: Палинья 21, Соломон 56.


Метки Бристоль Сити, Кубок Англии, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2023 00:55

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  1. gameboy 01.03.2023 02:22 # gameboy
    "Мы выиграем Кубок Лиги. Мы выиграем Кубок Англии. Мы выиграем Лигу Чемпионов. Мы выиграем Премьер-Лигу".

    Источник: http://fapl.ru/posts/98874/?c=1

    Тетка адекватно оценивает шансы перечисленных турниров.

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  2. hammersmith 01.03.2023 01:33 # hammersmith
    разгромив на выезде середняка Чемпионшипа "членси"

    Источник: http://fapl.ru/posts/98888/

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  3. liverpo0ol 01.03.2023 01:11 # liverpo0ol
    Чорли Чорли Чорли!

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  4. mancityman 01.03.2023 01:01 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  5. liverputin 01.03.2023 00:57 # liverputin
    членси клуб пидарасовПользователь получил предупреждение

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