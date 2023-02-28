Увольнение Поттера стоило бы "Челси" 50 млн. фунтов

Увольнение Грэма Поттера с поста главного тренера стоило бы "Челси" рекордные для мирового футбола деньги.

Напомним, Поттер возглавил "Челси" только в сентябре, когда "синие" заплатили "Брайтону" рекордную в истории футбола компенсацию за тренера в размере 22 миллионов фунтов.



Тогда Поттер заключил пятилетний контракт стоимостью около 60 миллионов фунтов, однако эти инвестиции себя пока не оправдывают, и сейчас под Грэмом вовсю раскачивается кресло.



Поттер выиграл лишь два из 15 последних матчей во всех соревнованиях, и если в обозримом будущем владелец "Челси" Тодд Бели решит избавиться от Грэма, ему придется раскошелиться примерно на 50 млн. фунтов — прежде еще никто не платил столь большую компенсацию за увольнение тренера.



Добавим, при предыдущем владельце Романе Абрамовиче "Челси" регулярно тратился на увольнение тренеров. Например, уход Антонио Конте и его штаба в 2018 году стоил "синим" 26.5 млн. фунтов.