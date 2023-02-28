Гвардиола пошутил по поводу трат "Юнайтед"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола иронично заявил, что "Манчестер Юнайтед" нужно тратить еще больше денег, чтобы вмешаться в борьбу за титул Премьер-Лиги.

За последние пять лет "Юнайтед" потратил 685 миллионов фунтов на трансферы, что лишь на 25 млн. фунтов больше, чем "Сити".

Но если учитывать чистые траты (покупки минус продажи), то здесь "красные дьяволы" далеко впереди — 527 млн. фунтов против только 162 млн. фунтов у их соседей.

В минувший уикенд "Юнайтед" удалось завоевать Кубок Англии, и Гвардиола шутит, что при таком уровне трат титул может быть не за горами для "дьяволов".

"Поздравляю "Юнайтед" с завоеванием Кубка Лиги, а также "Ньюкасл" — игра была захватывающей".

"Рано или поздно это должно было произойти, не так ли? Должно было. Так что я это приветствую".

"Может ли "Юнайтед" стать серьезным претендентом на титул? Если они будут тратить чуть больше денег, то да! Этого пока не произошло, потому что они не тратили, не так ли?"

"Это было бы нормально. Они в том положении, как и должны быть в нормальных условиях. "Юнайтед" должен быть здесь. Мы были лучше в предыдущие сезоны, но теперь они ближе. В Премьер-Лиге может случиться всякое", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2023 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1450

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Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 28.02.2023 16:17 # ilovemanutd
    Надо ж было этим е6учим шейхами купить этот е6учий МС

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  2. liverbro 28.02.2023 16:04 # liverbro
    слэш, тебя ябут!
    Слэш-и чо?)

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  3. closer 28.02.2023 15:46 # closer
    ЭТОТ ПАРИК В СВОЕМ МИРЕ
    В НАСТОЯЩЕМ - МЮ ЭТО ВСЁ
    А СИТИ - СЕРЕДНЯК

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  4. narcot 28.02.2023 15:15 # narcot
    поссал на скамцо. а попало на челсецо) арюююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

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  5. ruchinski 28.02.2023 15:11 # ruchinski
    аххахахахаах

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  6. sport2k 28.02.2023 15:02 # sport2k
    Ахах...пидор лысый

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  7. slash-lfc 28.02.2023 15:01 # slash-lfc
    Этого пока не произошло, потому что они не тратили, не так ли?"

    Источник: http://fapl.ru/posts/98878/

    Пхаахахахах КОРОЛЬ!!! То псину Жирольта обоссал, то спермю. ВЕЛИКИЙ!!!

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