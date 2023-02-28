"Ливерпуль" вернулся на прибыльный уровень

"Ливерпуль" опубликовал финансовый отчет за сезон 2021/22, сообщив о прибыли в размере 7.5 млн. фунтов, до вычета налогов.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" был всего в двух матчах от оформления покера, однако добавить к Кубку Лиги и Кубку Англии победы в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов команде Юргена Клоппа не удалось.



Успеху на футбольном поле сопутствовал и рост финансовых показателей. С 1 июня 2021 по 31 мая 2022 "Ливерпулю" удалось увеличить своих доходы на 107 млн. фунтов — до 594 млн. фунтов.



Таким образом, мерсисайдский клуб впервые за три года вышел на прибыльный уровень, что прежде всего связано со снятием коронавирусных ограничений, отмечает The Independent.



При этом выросли и расходы. Зарплатная ведомость "Ливерпуля" увеличилась сразу на 17 процентов — с 314 до 366 млн. фунтов.



В отчетный период "Ливерпуль" заключил новые контракты с Джорданом Хендерсоном, Харви Эллиоттом, Энди Робертсоном, Алиссоном, Стефаном Байчетичем и Диогу Жотой, а также подписал семерых новых игроков, включая Луиса Диаса и Фабиу Карвалью.