Руни похвалил Тен Хага

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни выступил с похвалой в адрес главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага.

Тен Хаг очень уверенно проводит свой дебютный английский сезон, в котором он достиг финала Кубка Лиги и преодолел "Барселону" в плей-офф Лиги Чемпионов. А в Премьер-Лиге "дьяволы" даже имеют шансы вмешаться в борьбу за титул.



Руни, который сам является главным тренером и трудится в "Ди Си Юнайтед", восхищается преображением своего бывшего клуба при голландском специалисте.



"Он является ровно тем, в чем "Манчестер Юнайтед" нуждался несколько лет".



"Я несколько раз посещал тренировочную базу, особенно в межсезонье (МЛС), когда я возвращался в Англию, и я разговаривал с рядом игроков".



"Я знаю, что игроки наслаждаются работой с ним, что всегда важно, но он очень требователен к своим игрокам".



"Думаю, он изменил мышление игроков, придал им уверенности и заставил поверить, что они являются хорошей командой. Думаю, люди начинают видеть это, и они находятся в хорошем положении".



"Они в пяти очках от вершины. Впереди еще много матчей, поэтому никогда не знаешь", — сообщил Руни ESPN.