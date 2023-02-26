25-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча воскресенья

В воскресенье, 26 февраля, поединком "Тоттенхэма" и "Челси" продолжится 25-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ТОТТЕНХЭМ — ЧЕЛСИ 16:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Тоттенхэм" может впервые с открытия своего стадиона в 2019 году оформить три домашних победы подряд в Премьер-Лиге без пропущенных голов. В этой кампании только в играх с участием "Манчестер Сити" было забито мячей больше, чем "шпор" (79).



"Челси" выиграл только один из 10 своих матчей в 2023 году с учетом всех соревнований. "Синие" не знают побед на выезде уже девять поединков кряду во всех турнира, и это худшая серия такого рода с апреля 2000 по январь 20017 (17).



"Тоттенхэм" выиграл только семь из 61 встречи с "Челси" в Премьер-Лиге и ни одной из восьми последних. "Синие" одержали три победы в трех последних выездах к "шпорам" в чемпионате.



"Тоттенхэм" по-прежнему лишен Уго Льориса, Ива Биссума, Родриго Бентанкура и Райана Сессеньона.



Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта приходит в себя после травмы головы. Нголо Канте и Кристиан Пулишич возобновили тренировки, но играть еще не готовы.