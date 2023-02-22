"Ливерпуль" сокрушительно уступил "Реалу"
"Ливерпуль" оказался на грани вылета из Лиги Чемпионов после того, как проиграл первый матч 1/8 финала против "Реала" со счетом 2:5.
Стартовый состав "красных" не изменился относительно победы 0:2 над "Ньюкаслом" в субботу. Дарвин Нуньес успел залечить свое плечо.
Счет в матче на "Энфилде" был открыт уже на четвертой минуте. Мохамед Салах с угла штрафной площади сделал передачу на границу вратарской, где Нуньес эффектно пробил пяткой — 1:0.
Гол Нуньеса воодушевил хозяев, которые продолжили смело атаковать. На седьмой минуте Фабиньо упал в чужой штрафной, но рефери предпочел не вмешиваться в игру.
Спустя еще несколько минут Салах ворвался в штрафную по правому краю, ускользнул от защитника, но пробил мимо.
А на 14-й минуте "Ливерпуль" удвоил счет. Собираясь выбить мяч в поле, голкипер "Реала" Тибо Куртуа чуть отпустил снаряд от себя, и этим сразу же воспользовался Салах, поразив пустые ворота — 2:0.
Впрочем, хоронить гостей еще было рано. На 21-й минуте Винисиус с левого края штрафной нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 1:2.
В дальнейшем шла обоюдоострая игра, мяч почти не задерживался в центре поля. Некоторое преимущество было на стороне хозяев, которые едва не затолкали мяч в ворота на 25-й минуте, но Эдер Милитао совершил вынос с "ленточки".
На 36-й минуте Алиссон сыграл под стать Куртуа. Бразильский голкипер "Ливерпуля", получив пас назад от Джо Гомеса, пнул мяч в Винисиуса, от которого снаряд залетел в ворота — 2:2.
Гости могли отправиться на перерыв, ведя в счете, однако Энди Робертсон не позволил Родриго замкнуть опаснейший прострел Винисиуса вдоль ворот.
Второй тайм начался с того, что "Реал" все-таки повел в счете. Лука Модрич подал штрафной с левого фланга, почти от лицевой, а Милитао сыграл на опережение и головой вколотил мяч в ворота — 2:3.
А на 55-й минуте свое слово сказал Бензема. Карим сыграл в стенку с Родриго, после чего пробил с границы штрафной площади. Рикошет от Гомеса не оставил Алиссону шансов на спасение — 2:4.
Не успев прийти в себя, "красные" пропустили в пятый раз. Модрич преодолел полузащиту хозяев, отдал на Винисиуса, а тот передач мяч на Бензема, который обошел выдвинувшегося навстречу Алиссона и поразил пустые ворота — 2:5.
В остатке матча "Ливерпуль" так и не смог прийти в себя. Хозяева почти не создали никаких моментов, если не считать неточный удар Стефана Байчетича с дистанции.
"Реал" совершил впечатляющий камбэк, забив пять раз подряд после того, как пропустил два быстрых гола. Во время ответного выезда в Мадрид "Ливерпуль" может надеяться только на чудо.
"Ливерпуль" (Англия) — "Реал" (Испания) — 2:5 (2:2)
Голы: Нуньес 4, Салах 14 — Винисиус 21, 36, Милитао 47, Бензема 55, 67.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес (Матип 73), Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Милнер 73), Фабиньо, Байчетич (Эллиотт 85), Салах, Нуньес (Жота 64), Гакпо (Фирмино 64).
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба (Начо 27), Модрич (Кроос 87), Камавинга, Вальверде, Родриго (Себальос 81), Бензема (Асенсио 87), Винисиус.
Предупреждения: Эллиотт — Винисиус.
22.02.2023 00:55
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Последние комментарии:
«Ливерпуль» сокрушительно отсосал «Реалу»
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140 лет
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ЛЧ
(ответить)
магия энфилда кукарекали они, магия энфилда......
(ответить)
как то после второго гола потухли )
байтеич ваш медленный
(ответить)
Ответ очевиден, красные портовые проституки.
(ответить)
Чавси пропустили 1, ливапуки - 5. И кто больше позорит Англию?
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пеликаны показали на что они способны
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Ля что за плзорище е6аное, уберите эттх куколдов с ЛЧ, пожалуйста.
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Защита Ливерпуля это нечто. Курьёзные голы повеселили, и газон кажется через чур залили, столько подскальзывались. Реал везучий.
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От стыда попрятались под шконку колбасники.
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Позор всея Англии!
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Позорище е*аное... Фу, ска...
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Унижены и обоссаны. Скриньте.
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ЧТО С EБАЛОМ, свинособаки руснявые???
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Что бы ни случилось помните:скузня личные сучки Реала
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Чтобы не случилось, помните:
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0 ЛЧ
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Хyй путина во ртах русни это титан.
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Забавно, играл и позорно проиграл ливерпуль, а портовые фанаты погорели вообще на Сити.
Фантомные боли какие-то.
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Скоро от фамилии Гомез или Гомес будет нервный тик у меня.
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Вафелы
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