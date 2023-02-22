"Ливерпуль" сокрушительно уступил "Реалу"

Винисиус "Ливерпуль" оказался на грани вылета из Лиги Чемпионов после того, как проиграл первый матч 1/8 финала против "Реала" со счетом 2:5.

Стартовый состав "красных" не изменился относительно победы 0:2 над "Ньюкаслом" в субботу. Дарвин Нуньес успел залечить свое плечо.

Счет в матче на "Энфилде" был открыт уже на четвертой минуте. Мохамед Салах с угла штрафной площади сделал передачу на границу вратарской, где Нуньес эффектно пробил пяткой — 1:0.

Гол Нуньеса воодушевил хозяев, которые продолжили смело атаковать. На седьмой минуте Фабиньо упал в чужой штрафной, но рефери предпочел не вмешиваться в игру.

Спустя еще несколько минут Салах ворвался в штрафную по правому краю, ускользнул от защитника, но пробил мимо.

А на 14-й минуте "Ливерпуль" удвоил счет. Собираясь выбить мяч в поле, голкипер "Реала" Тибо Куртуа чуть отпустил снаряд от себя, и этим сразу же воспользовался Салах, поразив пустые ворота — 2:0.

Впрочем, хоронить гостей еще было рано. На 21-й минуте Винисиус с левого края штрафной нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 1:2.

В дальнейшем шла обоюдоострая игра, мяч почти не задерживался в центре поля. Некоторое преимущество было на стороне хозяев, которые едва не затолкали мяч в ворота на 25-й минуте, но Эдер Милитао совершил вынос с "ленточки".

На 36-й минуте Алиссон сыграл под стать Куртуа. Бразильский голкипер "Ливерпуля", получив пас назад от Джо Гомеса, пнул мяч в Винисиуса, от которого снаряд залетел в ворота — 2:2.

Гости могли отправиться на перерыв, ведя в счете, однако Энди Робертсон не позволил Родриго замкнуть опаснейший прострел Винисиуса вдоль ворот.

Второй тайм начался с того, что "Реал" все-таки повел в счете. Лука Модрич подал штрафной с левого фланга, почти от лицевой, а Милитао сыграл на опережение и головой вколотил мяч в ворота — 2:3.

А на 55-й минуте свое слово сказал Бензема. Карим сыграл в стенку с Родриго, после чего пробил с границы штрафной площади. Рикошет от Гомеса не оставил Алиссону шансов на спасение — 2:4.

Не успев прийти в себя, "красные" пропустили в пятый раз. Модрич преодолел полузащиту хозяев, отдал на Винисиуса, а тот передач мяч на Бензема, который обошел выдвинувшегося навстречу Алиссона и поразил пустые ворота — 2:5.

В остатке матча "Ливерпуль" так и не смог прийти в себя. Хозяева почти не создали никаких моментов, если не считать неточный удар Стефана Байчетича с дистанции.

"Реал" совершил впечатляющий камбэк, забив пять раз подряд после того, как пропустил два быстрых гола. Во время ответного выезда в Мадрид "Ливерпуль" может надеяться только на чудо.

"Ливерпуль" (Англия) — "Реал" (Испания) — 2:5 (2:2)

Голы: Нуньес 4, Салах 14 — Винисиус 21, 36, Милитао 47, Бензема 55, 67.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес (Матип 73), Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Милнер 73), Фабиньо, Байчетич (Эллиотт 85), Салах, Нуньес (Жота 64), Гакпо (Фирмино 64).

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба (Начо 27), Модрич (Кроос 87), Камавинга, Вальверде, Родриго (Себальос 81), Бензема (Асенсио 87), Винисиус.

Предупреждения: Эллиотт — Винисиус.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча, Реал

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2023 00:55

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Последние комментарии:




  1. sport2k 22.02.2023 02:11 # sport2k
    «Ливерпуль» сокрушительно отсосал «Реалу»

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  2. liverpo0ol 22.02.2023 02:06 # liverpo0ol
    0
    140 лет
    0
    ЛЧ

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  3. madchester 22.02.2023 01:54 # madchester
    магия энфилда кукарекали они, магия энфилда......

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  4. ooaaaa 22.02.2023 01:50 # ooaaaa
    как то после второго гола потухли )

    байтеич ваш медленный

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  5. madchester 22.02.2023 01:46 # madchester
    Ответ очевиден, красные портовые проституки.

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  6. narcot 22.02.2023 01:43 # narcot
    Чавси пропустили 1, ливапуки - 5. И кто больше позорит Англию?

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  7. manutd-20champ 22.02.2023 01:35 # manutd-20champ
    пеликаны показали на что они способны

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  8. cristean2 22.02.2023 01:29 # cristean2
    Ля что за плзорище е6аное, уберите эттх куколдов с ЛЧ, пожалуйста.

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  9. pogrebderevo 22.02.2023 01:26 # pogrebderevo
    Защита Ливерпуля это нечто. Курьёзные голы повеселили, и газон кажется через чур залили, столько подскальзывались. Реал везучий.

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  10. madchester 22.02.2023 01:25 # madchester
    От стыда попрятались под шконку колбасники.

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  11. madchester 22.02.2023 01:22 # madchester
    Позор всея Англии!

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  12. bushwacka 22.02.2023 01:22 # bushwacka
    Позорище е*аное... Фу, ска...

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  13. leon-britton 22.02.2023 01:18 # leon-britton
    Унижены и обоссаны. Скриньте.

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  14. moneycity 22.02.2023 01:17 # moneycity
    ЧТО С EБАЛОМ, свинособаки руснявые???

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  15. madchester 22.02.2023 01:16 # madchester
    Что бы ни случилось помните:скузня личные сучки Реала

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  16. largo-winch 22.02.2023 01:15 # largo-winch
    Чтобы не случилось, помните:

    0
    0 ЛЧ
    0

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  17. moneycity 22.02.2023 01:14 # moneycity
    Хyй путина во ртах русни это титан.

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  18. hachidlo 22.02.2023 01:14 # hachidlo
    Забавно, играл и позорно проиграл ливерпуль, а портовые фанаты погорели вообще на Сити.
    Фантомные боли какие-то.

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  19. largo-winch 22.02.2023 01:14 # largo-winch
    Скоро от фамилии Гомез или Гомес будет нервный тик у меня.

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  20. mancityman 22.02.2023 01:13 # mancityman
    Вафелы

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