"Ливерпуль" сокрушительно уступил "Реалу"

"Ливерпуль" оказался на грани вылета из Лиги Чемпионов после того, как проиграл первый матч 1/8 финала против "Реала" со счетом 2:5.

Стартовый состав "красных" не изменился относительно победы 0:2 над "Ньюкаслом" в субботу. Дарвин Нуньес успел залечить свое плечо.



Счет в матче на "Энфилде" был открыт уже на четвертой минуте. Мохамед Салах с угла штрафной площади сделал передачу на границу вратарской, где Нуньес эффектно пробил пяткой — 1:0.



Гол Нуньеса воодушевил хозяев, которые продолжили смело атаковать. На седьмой минуте Фабиньо упал в чужой штрафной, но рефери предпочел не вмешиваться в игру.



Спустя еще несколько минут Салах ворвался в штрафную по правому краю, ускользнул от защитника, но пробил мимо.



А на 14-й минуте "Ливерпуль" удвоил счет. Собираясь выбить мяч в поле, голкипер "Реала" Тибо Куртуа чуть отпустил снаряд от себя, и этим сразу же воспользовался Салах, поразив пустые ворота — 2:0.



Впрочем, хоронить гостей еще было рано. На 21-й минуте Винисиус с левого края штрафной нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 1:2.



В дальнейшем шла обоюдоострая игра, мяч почти не задерживался в центре поля. Некоторое преимущество было на стороне хозяев, которые едва не затолкали мяч в ворота на 25-й минуте, но Эдер Милитао совершил вынос с "ленточки".



На 36-й минуте Алиссон сыграл под стать Куртуа. Бразильский голкипер "Ливерпуля", получив пас назад от Джо Гомеса, пнул мяч в Винисиуса, от которого снаряд залетел в ворота — 2:2.



Гости могли отправиться на перерыв, ведя в счете, однако Энди Робертсон не позволил Родриго замкнуть опаснейший прострел Винисиуса вдоль ворот.



Второй тайм начался с того, что "Реал" все-таки повел в счете. Лука Модрич подал штрафной с левого фланга, почти от лицевой, а Милитао сыграл на опережение и головой вколотил мяч в ворота — 2:3.



А на 55-й минуте свое слово сказал Бензема. Карим сыграл в стенку с Родриго, после чего пробил с границы штрафной площади. Рикошет от Гомеса не оставил Алиссону шансов на спасение — 2:4.



Не успев прийти в себя, "красные" пропустили в пятый раз. Модрич преодолел полузащиту хозяев, отдал на Винисиуса, а тот передач мяч на Бензема, который обошел выдвинувшегося навстречу Алиссона и поразил пустые ворота — 2:5.



В остатке матча "Ливерпуль" так и не смог прийти в себя. Хозяева почти не создали никаких моментов, если не считать неточный удар Стефана Байчетича с дистанции.



"Реал" совершил впечатляющий камбэк, забив пять раз подряд после того, как пропустил два быстрых гола. Во время ответного выезда в Мадрид "Ливерпуль" может надеяться только на чудо.



"Ливерпуль" (Англия) — "Реал" (Испания) — 2:5 (2:2)



Голы: Нуньес 4, Салах 14 — Винисиус 21, 36, Милитао 47, Бензема 55, 67.



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес (Матип 73), Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Милнер 73), Фабиньо, Байчетич (Эллиотт 85), Салах, Нуньес (Жота 64), Гакпо (Фирмино 64).



"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба (Начо 27), Модрич (Кроос 87), Камавинга, Вальверде, Родриго (Себальос 81), Бензема (Асенсио 87), Винисиус.



Предупреждения: Эллиотт — Винисиус.