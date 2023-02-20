Сунесс считает, что Мэддисон стоит свыше 100 млн. фунтов

Эксперт Sky Sports Грэм Сунесс считает, что полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон стоит свыше 100 миллионов фунтов.

26-летний Мэддисон исполняет ключевую роль в "Лестере" в этом сезоне, забив девять голов и отдав пять результативных передач в Премьер-Лиге.



Сунесс расстроен, что Мэддисон не смог выступить за сборную Англии на Чемпионате Мира в Катаре, однако Грэм не думает, что это помешает переходу Джеймса в большой клуб грядущим летом.



"Думаю, он обречен уйти на повышение. Думаю, "Лестеру" будет сложно сохранить его. Ты редко встретишь у полузащитников то, чем он обладает в избытке".



"Он может сделать умный пас, он может принять мяч на клочке пространства, он может обвести, и он обладает голевым чутьем. Также он славный парень — летом мы коротко повстречались в Португалии, он купил мне выпить, и это минус, но он мне понравился. Я был расстроен, что из-за травмы он не сыграл на Чемпионате Мира, но такой игрок нужен твоей команде".



"Также он выполняет черновую работу, он игрок без слабых мест, и я правда думаю, что предотвратить его уход будет сложно. Он стоит свыше 100 миллионов фунтов, учитывая то, что "Челси" потратил 110 миллионов фунтов на Фернандеса. С Мэддисоном ты покупаешь потенциал, и он отличный игрок", — сообщил Сунесс в эфире Sky Sports.