Артета: "Жоржиньо был потрясающ"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета назвал "потрясающей" игру полузащитника Жоржиньо против "Астон Виллы".

Начав свою карьеру в "Арсенале" с поражений от "Эвертона" и "Манчестер Сити", накануне Жоржиньо, наконец, показал себя во всей красе.



31-летний полузащитник фактически обеспечил победу "канонирам" на "Вилла Парк" — голкипер хозяев Эмилиано Мартинес совершил автогол после его дальнего удара.



После победы со счетом 2:4 Артета выразил надежду, что болельщики смогли оценить игру январского новичка "Арсенала".



"Я определенно не видел этого его умения — умения забивать с дистанции. Главное его умение заключается в том, что другие люди вокруг него выглядят лучше, нежели они есть на самом деле".



"Он уже произвел огромное впечатление на парней, персонал и — надеюсь — наших фанатов. Надеюсь, люди могут видеть это, потому что сегодня, думаю, он был потрясающ", — цитирует Артету Football.London.