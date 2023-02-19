Артета: "Жоржиньо был потрясающ"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета назвал "потрясающей" игру полузащитника Жоржиньо против "Астон Виллы".
Начав свою карьеру в "Арсенале" с поражений от "Эвертона" и "Манчестер Сити", накануне Жоржиньо, наконец, показал себя во всей красе.
31-летний полузащитник фактически обеспечил победу "канонирам" на "Вилла Парк" — голкипер хозяев Эмилиано Мартинес совершил автогол после его дальнего удара.
После победы со счетом 2:4 Артета выразил надежду, что болельщики смогли оценить игру январского новичка "Арсенала".
"Я определенно не видел этого его умения — умения забивать с дистанции. Главное его умение заключается в том, что другие люди вокруг него выглядят лучше, нежели они есть на самом деле".
"Он уже произвел огромное впечатление на парней, персонал и — надеюсь — наших фанатов. Надеюсь, люди могут видеть это, потому что сегодня, думаю, он был потрясающ", — цитирует Артету Football.London.
19.02.2023 09:00
Просмотров: 1239
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Он под давлением играть не может. Выдаст пяток хороших матчей, потом начнет вату катать. В целом игрок сломавший карьеру Канте. Презираю его, давно мечтал, чтобы он свалил из Челси.
(ответить)
вчера он дохера ключевых передач отдал, на того же Сака одного минимум 3 выдал разрезающих. Очень полезный игрок.
(ответить)
ну кстати два последних матча он в порядке.
(ответить)
что другие люди вокруг него выглядят лучше
Источник: http://fapl.ru/posts/98690/
Согласен, на его фоне остальные игроки кажутся монстрами)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий