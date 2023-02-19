Артета: "Жоржиньо был потрясающ"

Жоржиньо Главный тренер "Арсенала" Микель Артета назвал "потрясающей" игру полузащитника Жоржиньо против "Астон Виллы".

Начав свою карьеру в "Арсенале" с поражений от "Эвертона" и "Манчестер Сити", накануне Жоржиньо, наконец, показал себя во всей красе.

31-летний полузащитник фактически обеспечил победу "канонирам" на "Вилла Парк" — голкипер хозяев Эмилиано Мартинес совершил автогол после его дальнего удара.

После победы со счетом 2:4 Артета выразил надежду, что болельщики смогли оценить игру январского новичка "Арсенала".

"Я определенно не видел этого его умения — умения забивать с дистанции. Главное его умение заключается в том, что другие люди вокруг него выглядят лучше, нежели они есть на самом деле".

"Он уже произвел огромное впечатление на парней, персонал и — надеюсь — наших фанатов. Надеюсь, люди могут видеть это, потому что сегодня, думаю, он был потрясающ", — цитирует Артету Football.London.


Метки Арсенал, Артета, Астон Вилла, Жоржиньо

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2023 09:00

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Последние комментарии:




  1. darvil 19.02.2023 10:17 # darvil
    Он под давлением играть не может. Выдаст пяток хороших матчей, потом начнет вату катать. В целом игрок сломавший карьеру Канте. Презираю его, давно мечтал, чтобы он свалил из Челси.

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  2. xaram-ykt 19.02.2023 09:27 # xaram-ykt
    вчера он дохера ключевых передач отдал, на того же Сака одного минимум 3 выдал разрезающих. Очень полезный игрок.

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  3. wengerrrro 19.02.2023 09:22 # wengerrrro
    ну кстати два последних матча он в порядке.

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  4. redwhitegun 19.02.2023 09:13 # redwhitegun
    что другие люди вокруг него выглядят лучше

    Источник: http://fapl.ru/posts/98690/

    Согласен, на его фоне остальные игроки кажутся монстрами)

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