Ван Дейк готов вернуться в стартовый состав "Ливерпуля"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что его защитник Виргил Ван Дейк готов вернуться в стартовый состав на матч против "Ньюкасла".
Ван Дейк отсутствует со 2 января, когда он был заменен в перерыве проигранного "Ливерпулем" матча против "Брентфорда" (2:1) из-за травмы задней поверхности бедра.
В минувший понедельник, когда "красные" встречались с соседями из "Эвертона", Виргил был назван среди запасных, но на поле "Энфилда" так и не появился.
Зато 31-летний голландец может появиться с первых минут против "Ньюкасла" в ближайшую субботу.
"Думаю, да. Вчера он выглядел абсолютно готовым", — цитирует Клоппа Daily Mail.
Также Юрген подтвердил, что Ибраима Конате, Калвин Рэмси, Тиаго Алькантара и Луис Диас продолжают лечиться.
17.02.2023 17:00
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Ван Дейк готов вернуться на страпон
Источник: http://fapl.ru/posts/98656/
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