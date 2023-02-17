Ван Дейк готов вернуться в стартовый состав "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что его защитник Виргил Ван Дейк готов вернуться в стартовый состав на матч против "Ньюкасла".

Ван Дейк отсутствует со 2 января, когда он был заменен в перерыве проигранного "Ливерпулем" матча против "Брентфорда" (2:1) из-за травмы задней поверхности бедра.



В минувший понедельник, когда "красные" встречались с соседями из "Эвертона", Виргил был назван среди запасных, но на поле "Энфилда" так и не появился.



Зато 31-летний голландец может появиться с первых минут против "Ньюкасла" в ближайшую субботу.



"Думаю, да. Вчера он выглядел абсолютно готовым", — цитирует Клоппа Daily Mail.



Также Юрген подтвердил, что Ибраима Конате, Калвин Рэмси, Тиаго Алькантара и Луис Диас продолжают лечиться.