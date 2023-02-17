Тьерри Анри дал совет "Арсеналу"

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри дал совет "канонирам" после утраты лидерства в Премьер-Лиге.

Проиграв дома "Манчестер Сити" со счетом 1:3 в среду вечером, "Арсенал" уступил первую строчку своему сопернику.



Это поражение продлило до четырех матчей безвыигрышную серию, которая началась для "Арсенала" с поражения 1:0 от "Сити" в Кубке Англии, однако Анри советует "канонирам" сохранять хладнокровие.



"Думаю, тот кубковый матч имел очень большое значение. Момент времени не важен, когда ты играешь против команды, с которой сражаешься за титул".



"А теперь они приехали к тебе и победили тебя. Сможешь ли ты на это отреагировать? Потому что с начала сезона это "Сити" приходилось реагировать на то, что делал "Арсенал". Сможете ли вы сохранить хладнокровие, отправиться к "Вилле" и сразу же реабилитироваться? Сможете ли вы показать, что никуда не денетесь? Теперь им будет очень сложно".



"Манчестер Юнайтед" находится сразу позади, но я не знаю, смогут ли они поспеть за "Сити" и "Арсеналом". Кто знает. Но просто сохраняйте спокойствие — сегодня вы проиграли отличной команде, которая выпустила на замену Фодена, Аканжи. Разве у "Арсенала" такая же скамейка? Не уверен".



"Сохраняйте хладнокровие. То, что вы проиграли один матч, не означает, что все улетело в мусорную корзину. Оставайтесь спокойными, попытайтесь сразу же исправиться против "Виллы". У вас по-прежнему есть матч в запасе. Но теперь им будет тяжело", — цитирует Анри Daily Mirror.