Гвардиола назвал "ужасной" свою тактику против "Арсенала"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал "ужасной" свою тактику на матч Премьер-Лиги против "Арсенала".
Благодаря голам Джека Грилиша и Эрлинга Холанда во втором тайме "Сити" одержал победу 1:3 на "Эмирейтс" и перехватил лидерство в Премьер-Лиге.
Гвардиоле удалось сделать выводы из тяжелого первого тайма — особенно непросто пришлось действовавшему в качестве левого защитника Бернарду Силве, который после перерыва был переведен на более привычную позицию правого вингера.
"Чем я был разочарован больше всего до перерыва? Своей тактикой. Потому что я попробовал нечто новое, и это было ужасно. Во втором тайме мы были больше похожи на себя".
"Нам было сложно установить контроль над игрой, поэтому мы были вынуждены страдать, и они были настолько лучше, но во втором тайме мы пришли в чувство", — цитирует Гвардиолу The Guardian.
16.02.2023 12:00
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прибедняется пеп, очень оригинально в 1м тайме было, Бернардо топово против Сака отработал.
Но в целом да, 4-4-2 для оилсити само топ, с КДБ и Холандом впереди.
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жорж нормально партея заменил. а вот нкетия, конечно, не вывез. ладно к прострелу от томиясу не успел, но удары головой хоты бы в створ из таких позиций должны попадать
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Отсутсвие Парти и Жезуса сказывается на качестве в нападении и в опорной зоне. Первый тайм Арсенал еще смотрелся, но во втором поплыл. Короткая скамейка сказывается
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КОРОЛЬ!!!
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боже эти вые6оны пеповские) просто лол
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та просто парти не было, вот шарлатан и победил
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