Гвардиола назвал "ужасной" свою тактику против "Арсенала"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал "ужасной" свою тактику на матч Премьер-Лиги против "Арсенала".

Благодаря голам Джека Грилиша и Эрлинга Холанда во втором тайме "Сити" одержал победу 1:3 на "Эмирейтс" и перехватил лидерство в Премьер-Лиге.



Гвардиоле удалось сделать выводы из тяжелого первого тайма — особенно непросто пришлось действовавшему в качестве левого защитника Бернарду Силве, который после перерыва был переведен на более привычную позицию правого вингера.



"Чем я был разочарован больше всего до перерыва? Своей тактикой. Потому что я попробовал нечто новое, и это было ужасно. Во втором тайме мы были больше похожи на себя".



"Нам было сложно установить контроль над игрой, поэтому мы были вынуждены страдать, и они были настолько лучше, но во втором тайме мы пришли в чувство", — цитирует Гвардиолу The Guardian.