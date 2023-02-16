Гвардиола назвал "ужасной" свою тактику против "Арсенала"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал "ужасной" свою тактику на матч Премьер-Лиги против "Арсенала".

Благодаря голам Джека Грилиша и Эрлинга Холанда во втором тайме "Сити" одержал победу 1:3 на "Эмирейтс" и перехватил лидерство в Премьер-Лиге.

Гвардиоле удалось сделать выводы из тяжелого первого тайма — особенно непросто пришлось действовавшему в качестве левого защитника Бернарду Силве, который после перерыва был переведен на более привычную позицию правого вингера.

"Чем я был разочарован больше всего до перерыва? Своей тактикой. Потому что я попробовал нечто новое, и это было ужасно. Во втором тайме мы были больше похожи на себя".

"Нам было сложно установить контроль над игрой, поэтому мы были вынуждены страдать, и они были настолько лучше, но во втором тайме мы пришли в чувство", — цитирует Гвардиолу The Guardian.


Метки Арсенал, Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.02.2023 12:00

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  1. ruchinski 16.02.2023 13:21 # ruchinski
    прибедняется пеп, очень оригинально в 1м тайме было, Бернардо топово против Сака отработал.
    Но в целом да, 4-4-2 для оилсити само топ, с КДБ и Холандом впереди.

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  2. mixmaster 16.02.2023 13:18 # mixmaster
    жорж нормально партея заменил. а вот нкетия, конечно, не вывез. ладно к прострелу от томиясу не успел, но удары головой хоты бы в створ из таких позиций должны попадать

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  3. ivan-tns 16.02.2023 13:09 # ivan-tns
    Отсутсвие Парти и Жезуса сказывается на качестве в нападении и в опорной зоне. Первый тайм Арсенал еще смотрелся, но во втором поплыл. Короткая скамейка сказывается

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  4. true-manc 16.02.2023 13:02 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  5. wengerrrro 16.02.2023 12:25 # wengerrrro
    боже эти вые6оны пеповские) просто лол

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  6. narcot 16.02.2023 12:13 # narcot
    та просто парти не было, вот шарлатан и победил

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