"Арсенал" лидирует в борьбе за Райса

"Арсенал" лидирует в борьбе за полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

Сразу три больших английских клуба — "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Челси" — претендуют на полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.



Те, кому Беллингем не достанется, могут обратить свой взор на Райса, однако The Telegraph называет "Арсенал" фаворитом в борьбе за капитана "Вест Хэма".



"Молотобойцы" отлично осведомлены о желании Райса уйти на повышение, и ожидается, что грядущим летом Деклану будет позволено осуществить свою мечту.



Ранее главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес говорил, что Райс уйдет только за рекордные для британского футбола деньги, однако источник считает цену в 70 миллионов фунтов более реалистичной за 24-летнего игрока сборной Англии.