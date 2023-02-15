"Арсенал" лидирует в борьбе за Райса

Деклан Райс "Арсенал" лидирует в борьбе за полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

Сразу три больших английских клуба — "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Челси" — претендуют на полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.

Те, кому Беллингем не достанется, могут обратить свой взор на Райса, однако The Telegraph называет "Арсенал" фаворитом в борьбе за капитана "Вест Хэма".

"Молотобойцы" отлично осведомлены о желании Райса уйти на повышение, и ожидается, что грядущим летом Деклану будет позволено осуществить свою мечту.

Ранее главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес говорил, что Райс уйдет только за рекордные для британского футбола деньги, однако источник считает цену в 70 миллионов фунтов более реалистичной за 24-летнего игрока сборной Англии.


Метки Арсенал, Вест Хэм, Райс

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2023 11:00

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  1. alexomck 15.02.2023 11:15 # alexomck
    Те, кому Беллингем не достанется, могут обратить свой взор на Райса

    Источник: http://fapl.ru/posts/98609/

    те кто отскочат

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  2. suddenly 15.02.2023 11:02 # suddenly
    Какие 70 млн? Мойес сказал, что только за 150. Его словам надо верить.

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