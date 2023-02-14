Артета обвинил Мейсона в непонимании футбола

Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артета обвинил арбитра VAR Ли Мейсона в непонимании футбола.

В минувший уикенд Мейсон забыл начертить линии при определении офсайда, поэтому гол нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни в ворота "Арсенала" был засчитан, а "канониры" остались с ничьей вместо победы (1:1).

Судейский корпус официально извинился перед "Арсеналом", объяснив ляп Мейсона "человеческой ошибкой", однако Артете кажется, что Ли просто не понимает сути этой игры и процессов в ней.

"Когда мы закончили анализировать матч, изучив материалы и изображения, у нас осталось чувство огромной злости и разочарования".

"Потому что это не была человеческая ошибка. Это было большое, большое, большое непонимание своей работы. Мне жаль, но это неприемлемо. И это стоило "Арсеналу" двух очков, которые нам не возместят".

"Поэтому мы должны добрать эти два очка где-нибудь еще в лиге. Но в то же время мы ценим извинения и объяснения, которые были очень открытыми, если честно".

Коллеги по профессии и футболу выразили нам большие симпатии. Все они говорят, что мы не можем играть с такими вещами. Вот и все. Мы должны двигаться дальше".

"Это определенно сделало игроков, персонал и фанатов еще сильнее в своем желании пройти мимо этой шумихи. Мы движемся дальше", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки VAR, Арсенал, Артета, Мейсон, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2023 20:00

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Последние комментарии:




  1. redevil777 14.02.2023 20:42 # redevil777
    А отдельные идиоты (другим словом не назвать) пишущие про КОРОЛЕЙ И ИМПЕРАТОРОВ. Вы куколды и это 100%. Так говорить могут лишь ущербные малолетки, а не мужчины. Боготворить это для умственно отсталых по жизни ребят. Если вы не поймете этого сейчас, то ваша жизнь обречена

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  2. redevil777 14.02.2023 20:39 # redevil777
    Выигрывать надо без вопросов и все. Американцы здесь просто угорают с этого женского вида спорта для нытиков. Футбол превратился в шоу для изнеженных малолеток.

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  3. lfcynwa 14.02.2023 20:32 # lfcynwa
    просто не понимает сути этой игры и процессов в ней.


    Источник: http://fapl.ru/posts/98598/

    спасибо. Пасту в студию

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