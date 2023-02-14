Артета обвинил Мейсона в непонимании футбола

Наставник "Арсенала" Микель Артета обвинил арбитра VAR Ли Мейсона в непонимании футбола.

В минувший уикенд Мейсон забыл начертить линии при определении офсайда, поэтому гол нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни в ворота "Арсенала" был засчитан, а "канониры" остались с ничьей вместо победы (1:1).



Судейский корпус официально извинился перед "Арсеналом", объяснив ляп Мейсона "человеческой ошибкой", однако Артете кажется, что Ли просто не понимает сути этой игры и процессов в ней.



"Когда мы закончили анализировать матч, изучив материалы и изображения, у нас осталось чувство огромной злости и разочарования".



"Потому что это не была человеческая ошибка. Это было большое, большое, большое непонимание своей работы. Мне жаль, но это неприемлемо. И это стоило "Арсеналу" двух очков, которые нам не возместят".



"Поэтому мы должны добрать эти два очка где-нибудь еще в лиге. Но в то же время мы ценим извинения и объяснения, которые были очень открытыми, если честно".



Коллеги по профессии и футболу выразили нам большие симпатии. Все они говорят, что мы не можем играть с такими вещами. Вот и все. Мы должны двигаться дальше".



"Это определенно сделало игроков, персонал и фанатов еще сильнее в своем желании пройти мимо этой шумихи. Мы движемся дальше", — цитирует Артету Sky Sports.