"Ливерпуль" впервые победил в 2023 году
"Ливерпуль" одержал свою первую победу в 2023 году, взяв верх в дерби против "Эвертона" — 2:0.
По сравнению с поражением 3:0 от "Вулверхэмптона" в стартовый состав "красных" вернулись Фабиньо и Джордан Хендерсон, заменив Наби Кейта и Тиаго Алькантару.
"Ириски" недосчитались Доминика Калверт-Левина, которого заменил в старте Эллис Симмс.
С началом матча "Ливерпуль" принялся диктовать игру, однако конвертировать оказываемое давление в реально опасные моменты никак не мог, если не считать неточный удар головой Коди Гакпо на 17-й минуте.
Постепенно "Эвертон" отодвинул игру от своих ворот, а на 37-й минуте Джеймс Тарковски даже пробил головой в штангу после подачи углового, однако хозяева тут же подобрали мяч и убежали в контратаку. Дарвин Нуньнес промчался вперед, после чего сделал передачу с левого фланга в центр, а там Мохамед Салах ткнул снаряд в ворота мимо застывшего в полупозиции голкипера гостей Джордана Пикфорда — 1:0.
В начале второго тайма "красные" еще раз поймали соперника на контратаке. На сей раз комбинацию завершил Коди Гакпо, на дальней штанге замкнув прострел Трента Александер-Арнольда с правого края штрафной площади — 2:0.
На 58-й минуте свой шанс имел Нуньес, однако его удар с острого угла был остановлен Пикфордом. Сам же Дарвин пытался сыграть на добивании, но со второй попытки даже не попал в створ.
Промахнулся Нуньес и на 62-й минуте, нанося обводящий удар в касание из пределов штрафной после передачи от Гакпо.
"Ливерпуль" полностью раскрепостился и играл в свое удовольствие, в остатке матча упустив еще несколько моментов. У "Эвертона" шансов забить почти не было, если не считать неточный удар головой вышедшего на замену Тома Дэвиса.
В этом матче "Ливерпуль" предстал посвежевшим, показав хороший контратакующий футбол, как в свои лучшие времена. "Эвертон" не выглядел безнадежным, но продемонстрированный против "Арсенала" запал немного иссяк.
"Ливерпуль" — "Эвертон". Отчет о матче
14.02.2023 00:55
Просмотров: 874
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
2 матча в запасе по отношению к Тоттенхэму,1 - к Ньюкаслу. Клопп ,смазывай ротор,верим!!!
(ответить)
"Ливерпуль" впервые победил в 2023 году
Источник: http://fapl.ru/posts/98583/
обоссаны, хохлы бля
(ответить)
Москва самый охуенный город
(ответить)
А накуя Нуньес резал угол в моменте с ударом во втором? Возомнил себя Ван бастеном?
(ответить)
Moonfrank
(ответить)
По игре, Гакпо как раз должен стоить денег Нуньеза, им просто ценники поменяли
(ответить)
Ее. Ваще на изи. Чемпионская игра. Захотели бы, могли и 10 голов еще положить
(ответить)
КНЯЗИ приближаются к трону!!!
Воочию лицезрите же восход величайших!!
(ответить)
В составе Эве один животное бегал,заметили?
(ответить)
Хендерсон топ, остальных продать.
Ивоби дятел
(ответить)
> 10 очков от зоны вылета
> 19 очков до первого места
великая лузерxуйня ахахахахаха
(ответить)
ща я вам скажу одну простую истину, а вы запоминайте.
Лузирка - это гакпо, братишки.
(ответить)
> На 58-й минуте свой шанс имел Нуньес, однако его удар с острого угла был остановлен Пикфордом. Сам же Дарвин пытался сыграть на добивании, но со второй попытки даже не попал в створ.
даунит в своем стиле))) великий трансфер портовых обрыганов и их чудесного скаутинга
(ответить)
Я лично передам ключи от F-16, а может и F-22, в руки Призраку Киева! (с) Столтенберг
(ответить)
2 Манчестер Сити 22 48
...
9 Ливерпуль 21 32
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ почти на троне!!!
лузерxуйня на страпоне!!!
(ответить)
Абсолютно незаслуженная победа портовой помойки! Должны были гореть 1-0, вместо этого штанга. И пока Эвертон душевно праздновал, забили абсолютно нечестный гол выйдя 3 в 1 на вратаря. Ты выйди раз на раз и попробуй по-честному забить, 3 в 1 то каждый сможет. Но понятия чести и достоинства у этих портовых шалашовок никогда не было.
(ответить)
Вот это у них баттл с Челси за девятое место.
(ответить)
"Лузерпуль" впервые не был вы*бан в 2023 году
Источник: http://fapl.ru/posts/98583/
(ответить)
Ливер пук пук пук – хахлы животные нюх хрюх нюх
ахахахаха сечете?;)
(ответить)
Байчечич порадовал. Очень по взрослому играет, надежно и без суеты. Такое впечатление, что ему лет 20-21. А ему внезапно 18 лет. Если продолжит прогрессировать, может через пару лет вырасти в игрока уровня ТОП клуба. Так то, может и нахер Ливерпулю второй полузащ летом то нужен. Если будет малой прогрессировать, хочу его видеть чаще в основе.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий