"Ливерпуль" впервые победил в 2023 году

"Ливерпуль" одержал свою первую победу в 2023 году, взяв верх в дерби против "Эвертона" — 2:0.

По сравнению с поражением 3:0 от "Вулверхэмптона" в стартовый состав "красных" вернулись Фабиньо и Джордан Хендерсон, заменив Наби Кейта и Тиаго Алькантару.



"Ириски" недосчитались Доминика Калверт-Левина, которого заменил в старте Эллис Симмс.



С началом матча "Ливерпуль" принялся диктовать игру, однако конвертировать оказываемое давление в реально опасные моменты никак не мог, если не считать неточный удар головой Коди Гакпо на 17-й минуте.



Постепенно "Эвертон" отодвинул игру от своих ворот, а на 37-й минуте Джеймс Тарковски даже пробил головой в штангу после подачи углового, однако хозяева тут же подобрали мяч и убежали в контратаку. Дарвин Нуньнес промчался вперед, после чего сделал передачу с левого фланга в центр, а там Мохамед Салах ткнул снаряд в ворота мимо застывшего в полупозиции голкипера гостей Джордана Пикфорда — 1:0.



В начале второго тайма "красные" еще раз поймали соперника на контратаке. На сей раз комбинацию завершил Коди Гакпо, на дальней штанге замкнув прострел Трента Александер-Арнольда с правого края штрафной площади — 2:0.



На 58-й минуте свой шанс имел Нуньес, однако его удар с острого угла был остановлен Пикфордом. Сам же Дарвин пытался сыграть на добивании, но со второй попытки даже не попал в створ.



Промахнулся Нуньес и на 62-й минуте, нанося обводящий удар в касание из пределов штрафной после передачи от Гакпо.



"Ливерпуль" полностью раскрепостился и играл в свое удовольствие, в остатке матча упустив еще несколько моментов. У "Эвертона" шансов забить почти не было, если не считать неточный удар головой вышедшего на замену Тома Дэвиса.



В этом матче "Ливерпуль" предстал посвежевшим, показав хороший контратакующий футбол, как в свои лучшие времена. "Эвертон" не выглядел безнадежным, но продемонстрированный против "Арсенала" запал немного иссяк.



"Ливерпуль" — "Эвертон". Отчет о матче