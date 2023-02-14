"Ливерпуль" впервые победил в 2023 году

Коди Гакпо "Ливерпуль" одержал свою первую победу в 2023 году, взяв верх в дерби против "Эвертона" — 2:0.

По сравнению с поражением 3:0 от "Вулверхэмптона" в стартовый состав "красных" вернулись Фабиньо и Джордан Хендерсон, заменив Наби Кейта и Тиаго Алькантару.

"Ириски" недосчитались Доминика Калверт-Левина, которого заменил в старте Эллис Симмс.

С началом матча "Ливерпуль" принялся диктовать игру, однако конвертировать оказываемое давление в реально опасные моменты никак не мог, если не считать неточный удар головой Коди Гакпо на 17-й минуте.

Постепенно "Эвертон" отодвинул игру от своих ворот, а на 37-й минуте Джеймс Тарковски даже пробил головой в штангу после подачи углового, однако хозяева тут же подобрали мяч и убежали в контратаку. Дарвин Нуньнес промчался вперед, после чего сделал передачу с левого фланга в центр, а там Мохамед Салах ткнул снаряд в ворота мимо застывшего в полупозиции голкипера гостей Джордана Пикфорда — 1:0.

В начале второго тайма "красные" еще раз поймали соперника на контратаке. На сей раз комбинацию завершил Коди Гакпо, на дальней штанге замкнув прострел Трента Александер-Арнольда с правого края штрафной площади — 2:0.

На 58-й минуте свой шанс имел Нуньес, однако его удар с острого угла был остановлен Пикфордом. Сам же Дарвин пытался сыграть на добивании, но со второй попытки даже не попал в створ.

Промахнулся Нуньес и на 62-й минуте, нанося обводящий удар в касание из пределов штрафной после передачи от Гакпо.

"Ливерпуль" полностью раскрепостился и играл в свое удовольствие, в остатке матча упустив еще несколько моментов. У "Эвертона" шансов забить почти не было, если не считать неточный удар головой вышедшего на замену Тома Дэвиса.

В этом матче "Ливерпуль" предстал посвежевшим, показав хороший контратакующий футбол, как в свои лучшие времена. "Эвертон" не выглядел безнадежным, но продемонстрированный против "Арсенала" запал немного иссяк.

"Ливерпуль" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2023 00:55

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Последние комментарии:




  1. kukuruzko 14.02.2023 01:46 # kukuruzko
    2 матча в запасе по отношению к Тоттенхэму,1 - к Ньюкаслу. Клопп ,смазывай ротор,верим!!!

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  2. hammersmith 14.02.2023 01:38 # hammersmith
    "Ливерпуль" впервые победил в 2023 году


    Источник: http://fapl.ru/posts/98583/

    обоссаны, хохлы бля

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  3. mancunia-planet 14.02.2023 01:27 # mancunia-planet
    Москва самый охуенный город

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  4. narcot 14.02.2023 01:22 # narcot
    А накуя Нуньес резал угол в моменте с ударом во втором? Возомнил себя Ван бастеном?

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  5. ian 14.02.2023 01:21 # ian
    Moonfrank

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  6. yxaxaxaxaxa 14.02.2023 01:17 # yxaxaxaxaxa
    По игре, Гакпо как раз должен стоить денег Нуньеза, им просто ценники поменяли

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  7. beatles-red 14.02.2023 01:16 # beatles-red
    Ее. Ваще на изи. Чемпионская игра. Захотели бы, могли и 10 голов еще положить

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  8. electric 14.02.2023 01:13 # electric
    КНЯЗИ приближаются к трону!!!
    Воочию лицезрите же восход величайших!!

    (ответить)

  9. v-0987654321 14.02.2023 01:10 # v-0987654321
    В составе Эве один животное бегал,заметили?

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  10. gameboy 14.02.2023 01:08 # gameboy
    Хендерсон топ, остальных продать.
    Ивоби дятел

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  11. true-manc 14.02.2023 01:08 # true-manc
    > 10 очков от зоны вылета
    > 19 очков до первого места

    великая лузерxуйня ахахахахаха

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  12. thegodfather 14.02.2023 01:07 # thegodfather
    ща я вам скажу одну простую истину, а вы запоминайте.

    Лузирка - это гакпо, братишки.

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  13. true-manc 14.02.2023 01:05 # true-manc
    > На 58-й минуте свой шанс имел Нуньес, однако его удар с острого угла был остановлен Пикфордом. Сам же Дарвин пытался сыграть на добивании, но со второй попытки даже не попал в створ.

    даунит в своем стиле))) великий трансфер портовых обрыганов и их чудесного скаутинга

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  14. iskander8sg 14.02.2023 01:04 # iskander8sg
    Я лично передам ключи от F-16, а может и F-22, в руки Призраку Киева! (с) Столтенберг

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  15. true-manc 14.02.2023 01:02 # true-manc
    2 Манчестер Сити 22 48
    ...
    9 Ливерпуль 21 32

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ почти на троне!!!
    лузерxуйня на страпоне!!!

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  16. superglor 14.02.2023 01:01 # superglor
    Абсолютно незаслуженная победа портовой помойки! Должны были гореть 1-0, вместо этого штанга. И пока Эвертон душевно праздновал, забили абсолютно нечестный гол выйдя 3 в 1 на вратаря. Ты выйди раз на раз и попробуй по-честному забить, 3 в 1 то каждый сможет. Но понятия чести и достоинства у этих портовых шалашовок никогда не было.

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  17. brown-ale 14.02.2023 01:00 # brown-ale
    Вот это у них баттл с Челси за девятое место.

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  18. true-manc 14.02.2023 00:59 # true-manc
    "Лузерпуль" впервые не был вы*бан в 2023 году

    Источник: http://fapl.ru/posts/98583/

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  19. v-0987654321 14.02.2023 00:57 # v-0987654321
    Ливер пук пук пук – хахлы животные нюх хрюх нюх

    ахахахаха сечете?;)

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  20. kellborn 14.02.2023 00:56 # kellborn
    Байчечич порадовал. Очень по взрослому играет, надежно и без суеты. Такое впечатление, что ему лет 20-21. А ему внезапно 18 лет. Если продолжит прогрессировать, может через пару лет вырасти в игрока уровня ТОП клуба. Так то, может и нахер Ливерпулю второй полузащ летом то нужен. Если будет малой прогрессировать, хочу его видеть чаще в основе.

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