Поттер отреагировал на свист фанатов "Челси" в адрес Кукурельи

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер вновь выступил в защиту Марка Кукурельи, освистанного фанатами "синих" во время матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма".

Когда Кукурелья уходил с поля Лондонского стадиона в середине второго тайма, фанаты "Челси" проводили испанского защитника свистом и недовольным гулом.



После завершившегося вничью матча (1:1) Поттер, который прошлым летом и продал Кукурелью в "Челси" за 62 миллиона фунтов, заверил, что Марк "не стал плохим игроком".



"Болельщики имеют право на свое мнение, они просто хотят, чтобы команда выступала хорошо".



"Это не лучший момент для Марка, но в то же время он был частью команды, которая не пропускала на "Энфилде" (против "Ливерпуля") и против "Фулхэма".



"Я знаю, что летом я был продающим клубом, и был другой клуб, заинтересованный в нем. Это был хороший футбольный клуб, учитывая их положение в Премьер-Лиге".



"Марк не стал плохим игроком. У некоторых игроков могут быть плохие периоды. Нам нужно сплотиться вокруг него и помочь ему, но в то же время болельщики имеют право на свое мнение, и я не будут критиковать из за это. Это то, с чем нам приходится мириться", — цитирует Поттера Sky Sports.