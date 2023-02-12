Поттер отреагировал на свист фанатов "Челси" в адрес Кукурельи

Марк Кукурелья Главный тренер "Челси" Грэм Поттер вновь выступил в защиту Марка Кукурельи, освистанного фанатами "синих" во время матча Премьер-Лиги против "Вест Хэма".

Когда Кукурелья уходил с поля Лондонского стадиона в середине второго тайма, фанаты "Челси" проводили испанского защитника свистом и недовольным гулом.

После завершившегося вничью матча (1:1) Поттер, который прошлым летом и продал Кукурелью в "Челси" за 62 миллиона фунтов, заверил, что Марк "не стал плохим игроком".

"Болельщики имеют право на свое мнение, они просто хотят, чтобы команда выступала хорошо".

"Это не лучший момент для Марка, но в то же время он был частью команды, которая не пропускала на "Энфилде" (против "Ливерпуля") и против "Фулхэма".

"Я знаю, что летом я был продающим клубом, и был другой клуб, заинтересованный в нем. Это был хороший футбольный клуб, учитывая их положение в Премьер-Лиге".

"Марк не стал плохим игроком. У некоторых игроков могут быть плохие периоды. Нам нужно сплотиться вокруг него и помочь ему, но в то же время болельщики имеют право на свое мнение, и я не будут критиковать из за это. Это то, с чем нам приходится мириться", — цитирует Поттера Sky Sports.


Метки Кукурелья, Поттер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2023 08:00

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  1. animadora 12.02.2023 08:59 # animadora
    Нам нужно сплотиться вокруг него…

    Источник: http://fapl.ru/posts/98546/

    Ты совсем дебил? Всем насрать на это ничтожество.

    (ответить)

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