"Сити" нанял элитного адвоката для дела по ФФП

"Манчестер Сити" нанял элитного адвоката Дэвида Панника, который будет защищать интересы клуба по делу о возможных нарушениях правил финансового фейр-плей.

Напомним, Премьер-Лига обвиняет "Сити" более чем в 100 нарушениях правил ФФП, допущенных в течение девяти сезонов. Рассматривать это дело будет специально созванная независимая комиссия.



Как сообщает Daily Express, "Сити" уже обратился к Дэвиду Паннику, который является членом Палаты лордов и обладает статусом королевского адвоката.



Гонорар Панника достигает 10,000 фунтов в час, что, например, сопоставимо с зарплатой полузащитника "горожан" Кевина Де Брюйне в 400,000 фунтов в неделю.



Добавим, в прошлом к услугам Панника обращался даже бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.