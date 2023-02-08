"Сити" нанял элитного адвоката для дела по ФФП

Дэвид Панник "Манчестер Сити" нанял элитного адвоката Дэвида Панника, который будет защищать интересы клуба по делу о возможных нарушениях правил финансового фейр-плей.

Напомним, Премьер-Лига обвиняет "Сити" более чем в 100 нарушениях правил ФФП, допущенных в течение девяти сезонов. Рассматривать это дело будет специально созванная независимая комиссия.

Как сообщает Daily Express, "Сити" уже обратился к Дэвиду Паннику, который является членом Палаты лордов и обладает статусом королевского адвоката.

Гонорар Панника достигает 10,000 фунтов в час, что, например, сопоставимо с зарплатой полузащитника "горожан" Кевина Де Брюйне в 400,000 фунтов в неделю.

Добавим, в прошлом к услугам Панника обращался даже бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.


Метки Манчестер Сити, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2023 12:00

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 08.02.2023 12:14 # chr1s8rown
    Зарплатная ведомость сиси должна взорватся нахуй от такого перегруза

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  2. moneycity 08.02.2023 12:06 # moneycity
    КОРОЛЬ!!!

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