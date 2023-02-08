"Сити" нанял элитного адвоката для дела по ФФП
"Манчестер Сити" нанял элитного адвоката Дэвида Панника, который будет защищать интересы клуба по делу о возможных нарушениях правил финансового фейр-плей.
Напомним, Премьер-Лига обвиняет "Сити" более чем в 100 нарушениях правил ФФП, допущенных в течение девяти сезонов. Рассматривать это дело будет специально созванная независимая комиссия.
Как сообщает Daily Express, "Сити" уже обратился к Дэвиду Паннику, который является членом Палаты лордов и обладает статусом королевского адвоката.
Гонорар Панника достигает 10,000 фунтов в час, что, например, сопоставимо с зарплатой полузащитника "горожан" Кевина Де Брюйне в 400,000 фунтов в неделю.
Добавим, в прошлом к услугам Панника обращался даже бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
08.02.2023 12:00
Просмотров: 234
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Зарплатная ведомость сиси должна взорватся нахуй от такого перегруза
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий