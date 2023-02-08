Лебеф: "Кукурелья недостаточно хорош для "Челси"
Бывший игрок "Челси" Франк Лебеф заявил, что защитник Марк Кукурелья недостаточно хорош для клуба со "Стэмфорд Бридж".
В августе 2022 "Челси" опередил "Манчестер Сити" в борьбе за Кукурелью, заплатив "Брайтону" 62 миллиона фунтов.
Марк до сих пор толком не заиграл в "Челси", и Лебефу кажется, что 24-летний испанец просто не тянет уровень команды Грэма Поттера.
"Надеюсь, Рис Джеймс и Бен Чилуэлл как можно скорее наберут форму, потому что мы нуждаемся в них".
"Мы больше не хотим видеть Кукурелью. При всем уважении к этому парню, которого я не знаю, он недостаточно хороши для "Челси" как игрок. Вот так".
"Это безумие, что они купили его за 60 или 70 миллионов фунтов. Мы видим, что он совершенно не соответствует этому уровню", — сообщил Лебеф ESPN.
08.02.2023 09:00
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Нормально справляется! Но потенциал есть расти темболее первый сезон в Челси. Во вторых закрыл позицию т.к Чилл опять вылетел на долго. В Третьйх лучше чем наш бывший Алонсо!
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там УЕФА сказали что отбирать у СИТИ кубки ЛЧ не будут, даже если вину докажут. Слава Богу, величие остается..
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62 млн, ебанулись ваще
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