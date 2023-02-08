Лебеф: "Кукурелья недостаточно хорош для "Челси"

Бывший игрок "Челси" Франк Лебеф заявил, что защитник Марк Кукурелья недостаточно хорош для клуба со "Стэмфорд Бридж".

В августе 2022 "Челси" опередил "Манчестер Сити" в борьбе за Кукурелью, заплатив "Брайтону" 62 миллиона фунтов.



Марк до сих пор толком не заиграл в "Челси", и Лебефу кажется, что 24-летний испанец просто не тянет уровень команды Грэма Поттера.



"Надеюсь, Рис Джеймс и Бен Чилуэлл как можно скорее наберут форму, потому что мы нуждаемся в них".



"Мы больше не хотим видеть Кукурелью. При всем уважении к этому парню, которого я не знаю, он недостаточно хороши для "Челси" как игрок. Вот так".



"Это безумие, что они купили его за 60 или 70 миллионов фунтов. Мы видим, что он совершенно не соответствует этому уровню", — сообщил Лебеф ESPN.