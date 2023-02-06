Поттер: "Зависть — плохое чувство"
Главный тренер "Челси" Грэм Поттер ответил своим коллегам Юргену Клоппу из "Ливерпуля" и Хосепу Гвардиоле из "Манчестер Сити" по поводу трат "синих" в зимнее трансферное окно.
На днях Клопп заявил, что "не понимает", каким образом "Челси" удается тратить такие колоссальные деньги на трансферном рынке. Гвардила тоже признался, что это является для него "сюрпризом".
Поттеру кажется, что конкуренты просто завидуют "Челси", однако Грэм предпочитает сохранять концентрацию на своей работе.
"Мы потратили те деньги, которые потратили. Медиа не собираются упускать это из виду. Несомненно, все в футболе будут петь эту песню. Каждый имеет право на свое мнение. У нас свобода слова, что хорошо. Я не переживаю насчет этого".
"Зависть — плохое чувство. Я никогда никому не завидовал. Я стараюсь работать как можно лучше в обстоятельствах, которые меня окружают".
"Лучше сравнивать себя с собой, чем с кем-либо другим, потому что вы не знаете контекст ситуации. Но также я понимаю, в каком мире мы живем, и это нормально для меня", — цитирует Поттера Evening Standard.
06.02.2023 15:00
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Последние комментарии:
Попрут в конце сезона, скриньте. И не потому что Поттер плохой тренер, а потому что подобная массовая закупка футболистов никогда еще не приносила сиюминутного результата. Но шишки будут сыпаться на главного тренера, конечно же.
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Чет какой-то он черт(
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Мы потратили те деньги которые потратили, а не те что ещё не потратили в следующем летом. Всё потрачено из тех денег что уже потрачено. Верните ОСОБЕННОГО
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Хахахаххахха
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Видно что хозяину важна команда, а не дивиденды на личный счет. Браво!
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"Мы потратили те деньги, которые потратили.
Источник: http://fapl.ru/posts/98435/ философ
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