Поттер: "Зависть — плохое чувство"

Грэм Поттер Главный тренер "Челси" Грэм Поттер ответил своим коллегам Юргену Клоппу из "Ливерпуля" и Хосепу Гвардиоле из "Манчестер Сити" по поводу трат "синих" в зимнее трансферное окно.

На днях Клопп заявил, что "не понимает", каким образом "Челси" удается тратить такие колоссальные деньги на трансферном рынке. Гвардила тоже признался, что это является для него "сюрпризом".

Поттеру кажется, что конкуренты просто завидуют "Челси", однако Грэм предпочитает сохранять концентрацию на своей работе.

"Мы потратили те деньги, которые потратили. Медиа не собираются упускать это из виду. Несомненно, все в футболе будут петь эту песню. Каждый имеет право на свое мнение. У нас свобода слова, что хорошо. Я не переживаю насчет этого".

"Зависть — плохое чувство. Я никогда никому не завидовал. Я стараюсь работать как можно лучше в обстоятельствах, которые меня окружают".

"Лучше сравнивать себя с собой, чем с кем-либо другим, потому что вы не знаете контекст ситуации. Но также я понимаю, в каком мире мы живем, и это нормально для меня", — цитирует Поттера Evening Standard.


Метки Поттер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2023 15:00

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Последние комментарии:




  1. empry 06.02.2023 16:00 # empry
    Попрут в конце сезона, скриньте. И не потому что Поттер плохой тренер, а потому что подобная массовая закупка футболистов никогда еще не приносила сиюминутного результата. Но шишки будут сыпаться на главного тренера, конечно же.

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  2. quickelf 06.02.2023 15:52 # quickelf
    Чет какой-то он черт(

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  3. mansoor 06.02.2023 15:52 # mansoor
    Мы потратили те деньги которые потратили, а не те что ещё не потратили в следующем летом. Всё потрачено из тех денег что уже потрачено. Верните ОСОБЕННОГО

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  4. liverpo0ol 06.02.2023 15:27 # liverpo0ol
    Хахахаххахха

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  5. vals1702 06.02.2023 15:20 # vals1702
    Видно что хозяину важна команда, а не дивиденды на личный счет. Браво!

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  6. chr1s8rown 06.02.2023 15:09 # chr1s8rown
    "Мы потратили те деньги, которые потратили.

    Источник: http://fapl.ru/posts/98435/ философ

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