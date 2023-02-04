Дайч дебютировал в "Эвертоне" с победы над "Арсеналом"

Джеймс Тарковски Шон Дайч дебютировал на посту главного тренера "Эвертона" с домашней победы над лидирующим в Премьер-Лиге "Арсеналом" — 1:0.

По сравнению с поражением 2:0 от "Вест Хэма" в стартовом составе "ирисок" произошло два изменения. Вместо Йерри Мины и Демарая Грея появились Абдулай Дукуре и Дуайт Макнил.

Относительно поражения от "Манчестер Сити" в Кубке Англии в старт "канониров" вернулись Аарон Рамсдейл, Бен Уайт, Вильям Салиба, Александр Зинченко, Мартин Эдегор и Габриэль Мартинелли. Новичок Жоржиньо был назван среди запасных.

"Эвертон" был предельно компактен в начале матча, встречая соперника на своей половине поля. "Арсенал" хорошо контролировал мяч, но делал это на отдалении от чужих ворот.

Постепенно хозяева "Гудисон Парк" чуть осмелели, стать совершать вылазки к воротам Аарона Рамсдейла, пристреливаясь и подавая угловые.

Свой первый реальный момент "Арсенал" создал только на 30-й минуте. Эдди Нкетиа пробивал совершенно без помех с правого края штрафной, но не попал в створ.

На момент Нкетиа "ириски" ответили опаснейшим прострелом Амаду Онана вдоль ворот, однако Доминик Калверт-Левин упустил возможность поразить цель с пары метров, слегка не поспев на мяч. В следующей атаке Дукуре опасно пробил головой, но мимо.

В остатке первого тайма зрители стали свидетелями еще одного голевого момента, однако Конор Коуди вынес мяч с линии ворот "Эвертона" после удара Букайо Сака.

"Арсенал" очень бодро начал второй тайм, прижав "Эвертон", но на 60-й минуте пропустил. Макнил подал угловой, а Джеймс Тарковски, другой игрок "Бернли", вырвался из объятий Эдегора на дальней штанге и головой поразил ворота — 1:0.

Открыв счет, хозяева не стали прижиматься к своим воротам. Команда Дайча прессинговала и смело бежала вперед, из-за чего гости никак не могли устроить штурм.

Какого-либо финального штурма у "канониров" так и не вышло. Лишь Александр Зинченко нанес пару шальных ударов с дистанции.

Назначение Шона Дайча определенно воодушевило "Эвертон". "Ириски" показали, что их рано хоронить. "Арсеналу", как кажется, не хватило свежести и хитрости, чтобы одолеть такого соперника.

"Эвертон" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лиги, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2023 17:30

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 04.02.2023 18:41 # hammersmith
    вообще, колбаса посыпалась с тех пор, как юрий клопп публично поддержал уринкраину. скорее всего ПРИГОЖИН включился в процесс. выводы делайте сами.

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  2. lovrentiy 04.02.2023 18:39 # lovrentiy
    Кейта как мешок с говном бегает

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  3. skydreams 04.02.2023 18:39 # skydreams
    У Челси с кучей новичков просто эталонная игра по сравнению с колбасой

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  4. mancityman 04.02.2023 18:39 # mancityman
    Вот и сказочке конец))

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  5. meshuggah 04.02.2023 18:38 # meshuggah
    В рот выебанные подзалюпники и обосанные ггшки гдпвные лохи в истории фапли

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  6. division 04.02.2023 18:38 # division
    Нуньес просто далбаеб. Вместо того, чтобы сейчас за чемпик с Бенфикой бороться, перешёл в залупу картонную и борьбу за 10 место в АПЛ

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  7. hammersmith 04.02.2023 18:38 # hammersmith
    колбаса косплеит ГОВНОЕДСИ, иначе не объяснить такую игру

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  8. hachidlo 04.02.2023 18:38 # hachidlo
    Так так, матч ещё не закончен, а нытьё от ливерных уже началось.

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  9. felix-the-cat 04.02.2023 18:35 # felix-the-cat
    Тут дело не в составе

    Этим же составом в прошлом сезоне ебали всех и вся

    Ток Манешки нет, но его роль преувеличена у колбасы вполне себе состав даже сейчас чтобы бороться за топ 4 в этом сезоне

    Команда ментально мертва после прошлого сезона это вина тренера что не может найти никаких рычагов давления и выправить ситуацию

    Наверное, еще большая часть вины сидит на долбаебе Линдерсе тупоголовом помощнике очкастого и так же слишком романтичная политика Клоппа по отношению к некоторым футболистам время которых прошло

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  10. largo-winch 04.02.2023 18:34 # largo-winch
    Быстро шавки начали лаять про Клоппаут. Сколько же попаболи принес Юрген этим мразям.

    Наеби Хуета на поле можно сразу выключать

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  11. hachidlo 04.02.2023 18:34 # hachidlo
    Потерянный и недоделанный унижают инвалида. Смотреть без смс.

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  12. ooaaaa 04.02.2023 18:30 # ooaaaa
    лфк и челси прикладывают максимум усилий чтоб не играть в конференции

    пока все хорошо

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  13. true-manc 04.02.2023 18:29 # true-manc
    > шальная лч + картонка
    > мусорный полупокер
    > десятое место

    норм лузерпуки развиваются, главное чтоб не останавливались

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  14. thegodfather 04.02.2023 18:26 # thegodfather
    я ору с этого нуньеса ахахахахахахахха, не бля ну колбасники над верныком ржали, токо вернер >>>>>>>>>>>>> нуньес

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  15. lovrentiy 04.02.2023 18:25 # lovrentiy
    Юра, спасибо тебе и пока.

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  16. thegodfather 04.02.2023 18:25 # thegodfather
    салиба кстати на матипа похож по стилю, такая же каланча неуклюжая

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  17. electric 04.02.2023 18:23 # electric
    Тупая кейта на поле - изи катка для соперника

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  18. lovrentiy 04.02.2023 18:21 # lovrentiy
    Салах прессинг не включает, какого хера назад отпасовываешь если ты нападающий, то хоть угловой взроби, один плюс только, что по воробьям бьёт.

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  19. thegodfather 04.02.2023 18:21 # thegodfather
    все абсолютно все сношают лузерку, но только не чупа-чупси, йобаный рот

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  20. tvinkovod 04.02.2023 18:19 # tvinkovod
    клоп аут?

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