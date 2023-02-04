Дайч дебютировал в "Эвертоне" с победы над "Арсеналом"
Шон Дайч дебютировал на посту главного тренера "Эвертона" с домашней победы над лидирующим в Премьер-Лиге "Арсеналом" — 1:0.
По сравнению с поражением 2:0 от "Вест Хэма" в стартовом составе "ирисок" произошло два изменения. Вместо Йерри Мины и Демарая Грея появились Абдулай Дукуре и Дуайт Макнил.
Относительно поражения от "Манчестер Сити" в Кубке Англии в старт "канониров" вернулись Аарон Рамсдейл, Бен Уайт, Вильям Салиба, Александр Зинченко, Мартин Эдегор и Габриэль Мартинелли. Новичок Жоржиньо был назван среди запасных.
"Эвертон" был предельно компактен в начале матча, встречая соперника на своей половине поля. "Арсенал" хорошо контролировал мяч, но делал это на отдалении от чужих ворот.
Постепенно хозяева "Гудисон Парк" чуть осмелели, стать совершать вылазки к воротам Аарона Рамсдейла, пристреливаясь и подавая угловые.
Свой первый реальный момент "Арсенал" создал только на 30-й минуте. Эдди Нкетиа пробивал совершенно без помех с правого края штрафной, но не попал в створ.
На момент Нкетиа "ириски" ответили опаснейшим прострелом Амаду Онана вдоль ворот, однако Доминик Калверт-Левин упустил возможность поразить цель с пары метров, слегка не поспев на мяч. В следующей атаке Дукуре опасно пробил головой, но мимо.
В остатке первого тайма зрители стали свидетелями еще одного голевого момента, однако Конор Коуди вынес мяч с линии ворот "Эвертона" после удара Букайо Сака.
"Арсенал" очень бодро начал второй тайм, прижав "Эвертон", но на 60-й минуте пропустил. Макнил подал угловой, а Джеймс Тарковски, другой игрок "Бернли", вырвался из объятий Эдегора на дальней штанге и головой поразил ворота — 1:0.
Открыв счет, хозяева не стали прижиматься к своим воротам. Команда Дайча прессинговала и смело бежала вперед, из-за чего гости никак не могли устроить штурм.
Какого-либо финального штурма у "канониров" так и не вышло. Лишь Александр Зинченко нанес пару шальных ударов с дистанции.
Назначение Шона Дайча определенно воодушевило "Эвертон". "Ириски" показали, что их рано хоронить. "Арсеналу", как кажется, не хватило свежести и хитрости, чтобы одолеть такого соперника.
"Эвертон" — "Арсенал". Отчет о матче
04.02.2023 17:30
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Последние комментарии:
вообще, колбаса посыпалась с тех пор, как юрий клопп публично поддержал уринкраину. скорее всего ПРИГОЖИН включился в процесс. выводы делайте сами.
(ответить)
Кейта как мешок с говном бегает
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У Челси с кучей новичков просто эталонная игра по сравнению с колбасой
(ответить)
Вот и сказочке конец))
(ответить)
В рот выебанные подзалюпники и обосанные ггшки гдпвные лохи в истории фапли
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Нуньес просто далбаеб. Вместо того, чтобы сейчас за чемпик с Бенфикой бороться, перешёл в залупу картонную и борьбу за 10 место в АПЛ
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колбаса косплеит ГОВНОЕДСИ, иначе не объяснить такую игру
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Так так, матч ещё не закончен, а нытьё от ливерных уже началось.
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Тут дело не в составе
Этим же составом в прошлом сезоне ебали всех и вся
Ток Манешки нет, но его роль преувеличена у колбасы вполне себе состав даже сейчас чтобы бороться за топ 4 в этом сезоне
Команда ментально мертва после прошлого сезона это вина тренера что не может найти никаких рычагов давления и выправить ситуацию
Наверное, еще большая часть вины сидит на долбаебе Линдерсе тупоголовом помощнике очкастого и так же слишком романтичная политика Клоппа по отношению к некоторым футболистам время которых прошло
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Быстро шавки начали лаять про Клоппаут. Сколько же попаболи принес Юрген этим мразям.
Наеби Хуета на поле можно сразу выключать
(ответить)
Потерянный и недоделанный унижают инвалида. Смотреть без смс.
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лфк и челси прикладывают максимум усилий чтоб не играть в конференции
пока все хорошо
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> шальная лч + картонка
> мусорный полупокер
> десятое место
норм лузерпуки развиваются, главное чтоб не останавливались
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я ору с этого нуньеса ахахахахахахахха, не бля ну колбасники над верныком ржали, токо вернер >>>>>>>>>>>>> нуньес
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Юра, спасибо тебе и пока.
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салиба кстати на матипа похож по стилю, такая же каланча неуклюжая
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Тупая кейта на поле - изи катка для соперника
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Салах прессинг не включает, какого хера назад отпасовываешь если ты нападающий, то хоть угловой взроби, один плюс только, что по воробьям бьёт.
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все абсолютно все сношают лузерку, но только не чупа-чупси, йобаный рот
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клоп аут?
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