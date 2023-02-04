Дайч дебютировал в "Эвертоне" с победы над "Арсеналом"

Шон Дайч дебютировал на посту главного тренера "Эвертона" с домашней победы над лидирующим в Премьер-Лиге "Арсеналом" — 1:0.

По сравнению с поражением 2:0 от "Вест Хэма" в стартовом составе "ирисок" произошло два изменения. Вместо Йерри Мины и Демарая Грея появились Абдулай Дукуре и Дуайт Макнил.



Относительно поражения от "Манчестер Сити" в Кубке Англии в старт "канониров" вернулись Аарон Рамсдейл, Бен Уайт, Вильям Салиба, Александр Зинченко, Мартин Эдегор и Габриэль Мартинелли. Новичок Жоржиньо был назван среди запасных.



"Эвертон" был предельно компактен в начале матча, встречая соперника на своей половине поля. "Арсенал" хорошо контролировал мяч, но делал это на отдалении от чужих ворот.



Постепенно хозяева "Гудисон Парк" чуть осмелели, стать совершать вылазки к воротам Аарона Рамсдейла, пристреливаясь и подавая угловые.



Свой первый реальный момент "Арсенал" создал только на 30-й минуте. Эдди Нкетиа пробивал совершенно без помех с правого края штрафной, но не попал в створ.



На момент Нкетиа "ириски" ответили опаснейшим прострелом Амаду Онана вдоль ворот, однако Доминик Калверт-Левин упустил возможность поразить цель с пары метров, слегка не поспев на мяч. В следующей атаке Дукуре опасно пробил головой, но мимо.



В остатке первого тайма зрители стали свидетелями еще одного голевого момента, однако Конор Коуди вынес мяч с линии ворот "Эвертона" после удара Букайо Сака.



"Арсенал" очень бодро начал второй тайм, прижав "Эвертон", но на 60-й минуте пропустил. Макнил подал угловой, а Джеймс Тарковски, другой игрок "Бернли", вырвался из объятий Эдегора на дальней штанге и головой поразил ворота — 1:0.



Открыв счет, хозяева не стали прижиматься к своим воротам. Команда Дайча прессинговала и смело бежала вперед, из-за чего гости никак не могли устроить штурм.



Какого-либо финального штурма у "канониров" так и не вышло. Лишь Александр Зинченко нанес пару шальных ударов с дистанции.



Назначение Шона Дайча определенно воодушевило "Эвертон". "Ириски" показали, что их рано хоронить. "Арсеналу", как кажется, не хватило свежести и хитрости, чтобы одолеть такого соперника.



"Эвертон" — "Арсенал". Отчет о матче