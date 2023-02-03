Клопп и Гвардиола высказались по поводу трат "Челси" в январе
Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" прокомментировали впечатляющую трансферную кампанию "Челси" в январе.
В зимнее окно "Челси" потратил на укрепление состава свыше 300 миллионов фунтов, попутно обновив рекорд Премьер-Лиги покупкой Энцо Фернандеса из "Бенфики" за 107 млн. фунтов.
Клуб Клоппа в январе смог позволить себе только Коди Гакпо из ПСВ за 37 млн. фунтов, и Юрген не совсем понимает, откуда у "Челси" появились такие ресурсы.
"Я не буду ничего говорить без моего юриста".
"Я не понимаю этой сферы нашего дела, но речь о больших суммах. Они подписали действительно хороших игроков, поэтому мои поздравления".
"Я не понимаю, как это возможно, но не мне объяснять, как это работает", — цитирует Клоппа Evening Standard.
"Сити" в январе и вовсе ограничился лишь приглашением Максимо Перроне из "Велес Сарсфилда" за 8 млн. фунтов, однако Гвардиола предпочитает не лезть в дела других клубов.
"Это не мое дело. Это сюрприз, потому что это не клуб, которым владеет целое государство".
"Мы завоевали 11 трофеев за последние пять лет, включая четыре титула Премьер-Лиги, будучи пятой или шестой по тратам командой в лиге".
"Это не мое дело, что делает "Челси". Мы знаем, что нужно делать нам. Когда у тебя нет хороших игроков, приходится тратить".
"По поводу рынка сейчас я могу сказать "вау". Но это не мое дело. Есть правила, и я не забыл, что восемь или девять команд написали письмо, чтобы нас исключили из Лиги Чемпионов. Хотя мы пятые по тратам", — заявил Гвардиола.
03.02.2023 17:00
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Последние комментарии:
Красиво поссали на щленсей
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“Это сюрприз, потому что это не клуб, которым владеет целое государство”
Источник: http://fapl.ru/posts/98376/#reply
То есть тем клубам, которыми владеют целые государства, такие траты не сюрприз и их траты оправданы (тем самым, оправдывая прежние траты своего клуба)?
Такие клубы как Сити или ПСЖ?
Очень скользко отвечает..
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Бывшему очкарику летом придётся потратить столько же... лысому похоже в след...окна.
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