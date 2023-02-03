Клопп и Гвардиола высказались по поводу трат "Челси" в январе

Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" прокомментировали впечатляющую трансферную кампанию "Челси" в январе.

В зимнее окно "Челси" потратил на укрепление состава свыше 300 миллионов фунтов, попутно обновив рекорд Премьер-Лиги покупкой Энцо Фернандеса из "Бенфики" за 107 млн. фунтов.



Клуб Клоппа в январе смог позволить себе только Коди Гакпо из ПСВ за 37 млн. фунтов, и Юрген не совсем понимает, откуда у "Челси" появились такие ресурсы.



"Я не буду ничего говорить без моего юриста".



"Я не понимаю этой сферы нашего дела, но речь о больших суммах. Они подписали действительно хороших игроков, поэтому мои поздравления".



"Я не понимаю, как это возможно, но не мне объяснять, как это работает", — цитирует Клоппа Evening Standard.



"Сити" в январе и вовсе ограничился лишь приглашением Максимо Перроне из "Велес Сарсфилда" за 8 млн. фунтов, однако Гвардиола предпочитает не лезть в дела других клубов.



"Это не мое дело. Это сюрприз, потому что это не клуб, которым владеет целое государство".



"Мы завоевали 11 трофеев за последние пять лет, включая четыре титула Премьер-Лиги, будучи пятой или шестой по тратам командой в лиге".



"Это не мое дело, что делает "Челси". Мы знаем, что нужно делать нам. Когда у тебя нет хороших игроков, приходится тратить".



"По поводу рынка сейчас я могу сказать "вау". Но это не мое дело. Есть правила, и я не забыл, что восемь или девять команд написали письмо, чтобы нас исключили из Лиги Чемпионов. Хотя мы пятые по тратам", — заявил Гвардиола.