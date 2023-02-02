Беллингем исключает переход в "Челси"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем вычеркнул "Челси" из числа направлений, куда он может отправиться грядущим летом.

По всей видимости, Беллингем покинет Дортмунд после окончания этого сезона, и среди претендентов на Джуда значатся практически все богатейшие клубы Европы.



Однако Bild утверждает, что "Челси""более не является вариантом" для Беллингема. Также 19-летний игрок сборной Англии не видит себя в ПСЖ.



Решение по "Челси" Беллингем принял из-за "выглядящей беспорядочной трансферной политики" лондонского клуба. Огромные траты "синих" при Тодде Бели произвели впечатление на Джуда, но отнюдь не то, как хотели бы на "Стэмфорд Бридж".



Таким образом, главными претендентами на Беллингема остаются "Ливерпуль" и "Реал".