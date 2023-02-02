Беллингем исключает переход в "Челси"
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем вычеркнул "Челси" из числа направлений, куда он может отправиться грядущим летом.
По всей видимости, Беллингем покинет Дортмунд после окончания этого сезона, и среди претендентов на Джуда значатся практически все богатейшие клубы Европы.
Однако Bild утверждает, что "Челси""более не является вариантом" для Беллингема. Также 19-летний игрок сборной Англии не видит себя в ПСЖ.
Решение по "Челси" Беллингем принял из-за "выглядящей беспорядочной трансферной политики" лондонского клуба. Огромные траты "синих" при Тодде Бели произвели впечатление на Джуда, но отнюдь не то, как хотели бы на "Стэмфорд Бридж".
Таким образом, главными претендентами на Беллингема остаются "Ливерпуль" и "Реал".
02.02.2023 13:00
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Таким образом, главными претендентами на Беллингема остаются "Ливерпуль" и "Реал".
Источник: http://fapl.ru/posts/98353/
Ну то есть только Реал
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Ни один норм игрок в эту помойку не пойдет)) они могут ток ноунеймов за овер до хуя покупать)) лохи
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Человек мечтает только о Реале видимо. Но, безусловно топ.
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Ну админа фапла попёрло :)) про Челси посты набирают найбольшее количество комментов! Так теперь везде и по всюду....
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это уже "слетела фляга" или еще нет
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А вы у чупси спрашивали, или им нужен билингем!? Оруу
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Нахер этот нига не нужен.
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КНЯЗЬ???
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