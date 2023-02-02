Беллингем исключает переход в "Челси"

Джуд Беллингем Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем вычеркнул "Челси" из числа направлений, куда он может отправиться грядущим летом.

По всей видимости, Беллингем покинет Дортмунд после окончания этого сезона, и среди претендентов на Джуда значатся практически все богатейшие клубы Европы.

Однако Bild утверждает, что "Челси""более не является вариантом" для Беллингема. Также 19-летний игрок сборной Англии не видит себя в ПСЖ.

Решение по "Челси" Беллингем принял из-за "выглядящей беспорядочной трансферной политики" лондонского клуба. Огромные траты "синих" при Тодде Бели произвели впечатление на Джуда, но отнюдь не то, как хотели бы на "Стэмфорд Бридж".

Таким образом, главными претендентами на Беллингема остаются "Ливерпуль" и "Реал".


Метки Беллингем, Боруссия, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2023 13:00

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  1. division 02.02.2023 13:53 # division
    Таким образом, главными претендентами на Беллингема остаются "Ливерпуль" и "Реал".

    Источник: http://fapl.ru/posts/98353/

    Ну то есть только Реал

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  2. felix-the-cat 02.02.2023 13:44 # felix-the-cat
    Ни один норм игрок в эту помойку не пойдет)) они могут ток ноунеймов за овер до хуя покупать)) лохи

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  3. yamateh 02.02.2023 13:38 # yamateh
    Человек мечтает только о Реале видимо. Но, безусловно топ.

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  4. chelsiukpro 02.02.2023 13:34 # chelsiukpro
    Ну админа фапла попёрло :)) про Челси посты набирают найбольшее количество комментов! Так теперь везде и по всюду....

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  5. breadpeat 02.02.2023 13:27 # breadpeat
    это уже "слетела фляга" или еще нет

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  6. bembo 02.02.2023 13:08 # bembo
    А вы у чупси спрашивали, или им нужен билингем!? Оруу

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  7. animadora 02.02.2023 13:02 # animadora
    Нахер этот нига не нужен.

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  8. electric 02.02.2023 13:02 # electric
    КНЯЗЬ???

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