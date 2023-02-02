Каррагер уверен, что "Ливерпуль" крупно потратится летом

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер уверен, что "Ливерпуль" крупно потратится на трансферном рынке грядущим летом.

Январь стал очередным окном, когда "Ливерпуль" оставил свою полузащиту без усиления. "Красные" никого не покупают в центр уже два с половиной года.



Однако Каррагер указывает на то, что "Ливерпуль" при Юргене Клоппе не приглашает кого попало. Например, прошлым летом "красные" проиграли борьбу "Реалу" за Орельена Тчуамени, а Джуд Беллингем будет доступен для трансфера только после окончания этого сезона.



"Убежден, "Ливерпуль" проведет большое лето. Уверен, многие фанаты хотели, чтобы они крупно потратились в январе, но я бы не хотел, чтобы "Ливерпуль" возвращался к тому, что они делали, когда играл я. Тогда они покупали игроков и просто надеялись, что они заиграют".



"При Клоппе приобретения "Ливерпуля" чаще оправдывали себя, чем нет. Клопп получает тех, кого хочет. Они выжидают время и не паникуют".



"Это не означает, что я прав или клуб прав. Думаю, прошлым летом они вполне осознавали, что нуждаются в укреплении полузащиты. Они пытались купить Тчуамени, но тот отправился в "Реал".



"Думаю, прошлым летом "Ливерпуль" был в том положении, когда они чуть не завоевали четыре трофея и участвовали в финале Лиги Чемпионов, поэтому они помышляли только о приглашении особенного игрока. Они чувствовали, что Тчуамени — такой игрок, но он отправился в "Реал".



"Очевидно, что они давно работают над трансфером Джуда Беллингема. "Боруссия" не собиралась продавать его прошлым летом, поэтому "Ливерпуль" подумал, что дождется до лета и что имеющиеся полузащитники справятся".



"Как я уже говорил раньше, ситуация просто взорвалась у них перед лицом. Их работа в том, чтобы увидеть вещи до того, как они произошли, и нет сомнений, что здесь "Ливерпуль" ошибся. Но я могу понять их и не собираюсь чересчур критиковать за неприглашение полузащитника летом, потому что два желанных ими игрока не были доступны".



"И я возвращаюсь к своим словам о том, что "Ливерпуль" и Клопп хотят приглашать только правильных игроков, а не абы кого. Я не отрицаю, что приглашение абы кого могло и сработать, но их опыт в последние пять-шесть лет говорит о том, что их стратегия чаще работает, чем нет, поэтому лично я готов подождать до лета", — сообщил Каррагер Sky Sports.