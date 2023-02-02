Тебас раскритиковал клубы Премьер-Лиги после "варварских" трат в январе

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал "Челси" и другие клубы Премьер-Лиги за то, что они раздувают трансферный рынок и создают на нем инфляцию.

В зимнее трансферное окно клубы Премьер-Лиги потратили 815 миллионов фунтов на трансферы. За одного только Энцо Фернандеса "Челси" согласился выложить 107 млн. фунтов.



Достаточно сказать, что в январе "Челси" потратил больше, чем все клубы Ла Лиги, Бундеслиги, Серии А и Лиги 1 вместе взятые, и Тебас видит в этом угрозу.



Суть претензий Хавьера заключается в том, что владельцы клубов Премьер-Лиги инвестируют свои деньги, что влияет на цены на рынке и ставит под угрозу финансовую стабильность самих клубов.



"Британский рынок — раздутый рынок. Вы можете ясно видеть, что в зимнее окно "Челси" совершил почти половину приобретений в Премьер-Лиге. Учитывая случившееся в предыдущих сезонах, мы в Ла Лиге проделали определенную работу (над финансовой стабильностью)".



"Клубы Премьер-Лиги потеряли миллионы фунтов за последние годы, и это финансируется их покровителями, крупными американскими инвесторами. В испанской лиге и немецкой лиге этого не происходит".



"Мы контролируем свою экономическую стабильность таким образом, что не позволяем возмещать эти убытки с помощью вливаний варварского количества денег. И это находит отражение на трансферном рынке. Мы признаем, что в коммерческом плане их клубы зарабатывают больше денег, но не настолько больше, как можно увидеть по трансферному рынку".



"Раздувать рынок и создавать инфляцию, как это происходит в последние годы, довольно опасно. Это может поставить под угрозу стабильность европейского футбола. Нам не нужно чересчур зацикливаться на том, что клубы Премьер-Лиги тратят гораздо больше".



"Нужно понимать суть проблемы. Но я рад, что наши клубы экономически стабильны. Это значит, что у нас есть будущее на многие годы вперед", — цитирует Тебаса Football.London.