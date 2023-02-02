Терри заступился за "Челси" после обвинений насчет трат в январе

Легенда "Челси" Джон Терри заступился за свой клуб после обвинений в чрезмерных тратах на трансферном рынке в январе.

В первое зимнее окно при новом владельце Тодде Бели "Челси" потратил около 300 миллионов фунтов на укрепление состава, и Пирс Морган, телеведущий и большой фанат "Арсенала", поспешил упрекнуть "синих" за это.



"Напоминание фанатам "Челси": мы во главе лиги, а вы 10-е. Мы на 21 очко опережаем вас, имея матч в запасе".



"Если хотите, можете тратить все эти газиллионы, но что вам действительно нужно купить, так это телескоп, чтобы увидеть "Арсенал", — написал Морган в твиттере.



Однако Терри тут же напомнил Моргану, что лидерство "Арсенала" еще ничего не значит, потому что "канониры" не выигрывают титул с 2004 года.



"Вы пропали на 20 лет! И вам все еще предстоит проделать большой путь".



"Играя в гольф после завершения карьеры, я завоевал трофеев больше, чем есть у "Арсенала", — ответил Терри.