Терри заступился за "Челси" после обвинений насчет трат в январе
Легенда "Челси" Джон Терри заступился за свой клуб после обвинений в чрезмерных тратах на трансферном рынке в январе.
В первое зимнее окно при новом владельце Тодде Бели "Челси" потратил около 300 миллионов фунтов на укрепление состава, и Пирс Морган, телеведущий и большой фанат "Арсенала", поспешил упрекнуть "синих" за это.
"Напоминание фанатам "Челси": мы во главе лиги, а вы 10-е. Мы на 21 очко опережаем вас, имея матч в запасе".
"Если хотите, можете тратить все эти газиллионы, но что вам действительно нужно купить, так это телескоп, чтобы увидеть "Арсенал", — написал Морган в твиттере.
Однако Терри тут же напомнил Моргану, что лидерство "Арсенала" еще ничего не значит, потому что "канониры" не выигрывают титул с 2004 года.
"Вы пропали на 20 лет! И вам все еще предстоит проделать большой путь".
"Играя в гольф после завершения карьеры, я завоевал трофеев больше, чем есть у "Арсенала", — ответил Терри.
02.02.2023 00:05
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Пирс не подумал, когда открывал рот))
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Норм попустил))
20 лет не видно и не слышно этот клубишко и вот повылазили фанаты, которые никакой титул еще не взяли, но всех перегнали.
Надеюсь и не возьмут, чтобы знали свое место
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