Мудрик извинился за видео расистского характера

Михаил Мудрик Вингер "Челси" Михаил Мудрик был вынужден извиниться за видео расистского характера.

Пока Мудрик успел отметиться лишь одним появлением на замену за "Челси" после своего перехода из "Шахтера" за 89 миллионов фунтов.

А сейчас Михаил дал еще один повод говорить себе. На днях в социальных сетях распространился 40-секундный ролик из TikTok игрока сборной Украины.

В этом ролике Мудрик вместе с другом исполняет песню рэпера Lil Baby под названием "Freestyle" и несколько раз произносит слово "niggas".

После обвинений в расизме 22-летний украинец был вынужден удалить скандальную запись, собравшую почти 214,000 просмотров, и принести извинения на публику.

"Михаил глубоко сожалеет о любом оскорблении, которое могло причинить видео, опубликованное в его TikTok аккаунте в июле прошлого года".

"И хотя он просто пытался повторить слова песни, Михаил сожалеет о своем решении и всем сердцем признает, что это было неприемлемо. Это видео уже удалено", — сообщили представители Мудрика The Sun.


Метки Мудрик, расизм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2023 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1290

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Последние комментарии:




  1. armyanoyeb77 31.01.2023 10:19 # armyanoyeb77
    Во все щели вуебанный салоед оказался бендеровцем.

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  2. true-manc 31.01.2023 10:12 # true-manc
    Вингер "Челси" Михаил Мудрик

    Источник: http://fapl.ru/posts/98299/

    Михаил ето ты, Михайло, а Мудрика зовут Михайло

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  3. chr1s8rown 31.01.2023 10:03 # chr1s8rown
    Пенсостан самый нигерский клуб

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  4. liverpo0ol 31.01.2023 10:02 # liverpo0ol
    Что себе позволяет этот белый раб, обзывая черного хозяина ниггой, а не ниггером?

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  5. skydreams 31.01.2023 10:01 # skydreams
    Извинюсь тоже на всякий. Извините!

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