Мудрик извинился за видео расистского характера

Вингер "Челси" Михаил Мудрик был вынужден извиниться за видео расистского характера.

Пока Мудрик успел отметиться лишь одним появлением на замену за "Челси" после своего перехода из "Шахтера" за 89 миллионов фунтов.



А сейчас Михаил дал еще один повод говорить себе. На днях в социальных сетях распространился 40-секундный ролик из TikTok игрока сборной Украины.



В этом ролике Мудрик вместе с другом исполняет песню рэпера Lil Baby под названием "Freestyle" и несколько раз произносит слово "niggas".



После обвинений в расизме 22-летний украинец был вынужден удалить скандальную запись, собравшую почти 214,000 просмотров, и принести извинения на публику.



"Михаил глубоко сожалеет о любом оскорблении, которое могло причинить видео, опубликованное в его TikTok аккаунте в июле прошлого года".



"И хотя он просто пытался повторить слова песни, Михаил сожалеет о своем решении и всем сердцем признает, что это было неприемлемо. Это видео уже удалено", — сообщили представители Мудрика The Sun.