"Тоттенхэм" все-таки согласовал трансфер Порро

Со второй попытки "Тоттенхэм" все-таки согласовал приобретение крайнего защитника "Спортинга" Педро Порро стоимостью в 40 миллионов фунтов.

Напомним, лишь накануне стало известно, что трансфер Порро сорвался, потому что в последний момент "Спортинг" решил пересмотреть условия сделки.



По информации Evening Standard, в понедельник "Тоттенхэм" и "Спортинг" все же смогли окончательно договориться, и теперь Педро направляется в Лондон, чтобы присоединиться к "шпорам".



Ключом к достижению компромисса по Порро стало согласие "Тоттенхэма" снизить свою долю с перепродажи "Спортингом" своего бывшего игрока Маркуса Эдвардса.



Если не возникнет никаких неожиданностей, Порро сможет дебютировать за "Тоттенхэм" в матче против своего бывшего клуба "Манчестер Сити" в ближайший уикенд.



Место Порро в команде Антонио Конте освободит Джед Спенс, который направляется в аренду в "Ренн".