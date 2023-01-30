Клопп исключает приобретения в остатке января
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что его клуб не совершит приобретений в остатке зимнего трансферного окна.
Еще до официального открытия зимнего окна "Ливерпуль" согласовал переход Коди Гакпо, который, как все думали, отправится в "Манчестер Юнайтед".
Приглашение голландского вингера из ПСВ обошлось "красным" в 37 миллионов фунтов, и этим приобретением Клопп собирается ограничиться в январе.
"Нет, нет, ничего не произойдет в это трансферное окно, совершенно ничего. У нас все хорошо с составом", — сообщил Клопп beIN Sports.
30.01.2023 00:05
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Отсутствие лидеров, травмы, это сильно сказывается. А Дайк уже закончился, говорят эксперты, после той травмы от уибана из Эве.
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