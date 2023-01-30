Клопп исключает приобретения в остатке января

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что его клуб не совершит приобретений в остатке зимнего трансферного окна.

Еще до официального открытия зимнего окна "Ливерпуль" согласовал переход Коди Гакпо, который, как все думали, отправится в "Манчестер Юнайтед".



Приглашение голландского вингера из ПСВ обошлось "красным" в 37 миллионов фунтов, и этим приобретением Клопп собирается ограничиться в январе.



"Нет, нет, ничего не произойдет в это трансферное окно, совершенно ничего. У нас все хорошо с составом", — сообщил Клопп beIN Sports.