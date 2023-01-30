Клопп исключает приобретения в остатке января

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что его клуб не совершит приобретений в остатке зимнего трансферного окна.

Еще до официального открытия зимнего окна "Ливерпуль" согласовал переход Коди Гакпо, который, как все думали, отправится в "Манчестер Юнайтед".

Приглашение голландского вингера из ПСВ обошлось "красным" в 37 миллионов фунтов, и этим приобретением Клопп собирается ограничиться в январе.

"Нет, нет, ничего не произойдет в это трансферное окно, совершенно ничего. У нас все хорошо с составом", — сообщил Клопп beIN Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2023 00:05

Количество просмотров Просмотров: 253

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 30.01.2023 00:40 # mancunia-planet
    Отсутствие лидеров, травмы, это сильно сказывается. А Дайк уже закончился, говорят эксперты, после той травмы от уибана из Эве.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: