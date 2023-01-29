"Челси" возобновил переговоры по Энцо Фернандесу

"Челси" возобновил переговоры о покупке полузащитника "Бенфики" Энцо Фернандеса.

Ранее в январе "Челси" сделал предложение в 112 миллионов фунтов по Фернандесу, чьи отступные по контракту составляют 6 млн. фунтов.



"Синие" предложили на 6 млн. фунтов больше отступных ради возможности расплачиваться за Энцо поэтапно в течение трех лет — три платежа по 37.3 млн. фунтов.



То предложение было отклонено "Бенфикой". С тех пор "Челси" попытался купить Мойсеса Кайседо из "Брайтона" за 55 млн. фунтов и сейчас вновь вернулся к варианту с Фернандесом.



Как сообщает Daily Mail, "Челси" пытается найти общий язык с "Бенфикой" насчет структуры платежей. Сам 22-летний аргентинец по-прежнему открыт к переезду в Лондон, если два клуба смогут договориться.