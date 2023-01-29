"Челси" возобновил переговоры по Энцо Фернандесу

Энцо Фернандес "Челси" возобновил переговоры о покупке полузащитника "Бенфики" Энцо Фернандеса.

Ранее в январе "Челси" сделал предложение в 112 миллионов фунтов по Фернандесу, чьи отступные по контракту составляют 6 млн. фунтов.

"Синие" предложили на 6 млн. фунтов больше отступных ради возможности расплачиваться за Энцо поэтапно в течение трех лет — три платежа по 37.3 млн. фунтов.

То предложение было отклонено "Бенфикой". С тех пор "Челси" попытался купить Мойсеса Кайседо из "Брайтона" за 55 млн. фунтов и сейчас вновь вернулся к варианту с Фернандесом.

Как сообщает Daily Mail, "Челси" пытается найти общий язык с "Бенфикой" насчет структуры платежей. Сам 22-летний аргентинец по-прежнему открыт к переезду в Лондон, если два клуба смогут договориться.


Метки Бенфика, Фернандес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2023 23:00

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  1. felix-the-cat 29.01.2023 23:11 # felix-the-cat
    Челси" пытается найти общий язык с "Бенфикой" насчет структуры платежей. Сам 22-летний аргентинец по-прежнему открыт к переезду в Лондон, если два клуба смогут договориться.

    Источник: http://fapl.ru/posts/98272/



    Ток калбасяяя и бабселона могут платить траншами мы ж не нищие все бабки сразу в кассу.(с) тупая пидарастерка ору

    (ответить)

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