Клопп: "Мы не развалимся"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил уверенность, что поражение 2:1 от "Брайтона" в Кубке Англии не надломит его команду.

В воскресенье "Ливерпуль" завершил выступление в Кубке Англии, однако продемонстрированная игра порадовала Клоппа — особенно на фоне поражения 3:0 от "Брайтона" 14 января, когда Юрген заявил, что то был худший матч в его карьере.



"У нас снова были свои моменты. Мы делаем шаги, но мы должны прибавить".



"Нужно уважать, что делает соперник, потому что это очень хорошо. Мы сделали шаги в правильном направлении, и от этого нужно отталкиваться".



"Мы постараемся. Мы должны развивать свою игру. Пара парней выглядели гораздо лучше. В предыдущем матче здесь мы не могли победить, но сегодня бы никто не удивился, если бы мы победили".



"Мы не развалимся, уверяю вас. Мне жаль, если это так выглядит. Это не так, что мы развалились в концовке. То было разочарование, и так бывает, что игроки получают желтые карточки".



"Мы хотели ускориться после паузы на Чемпионат Мира. Этого толком не произошло. Но это лишь означает, что мы должны продолжать трудиться. Временами сегодня мы играли очень хорошо".



"Не сказать, что я предельно доволен игрой, но она была гораздо лучше. Две недели назад наша игра была ужасна".



"Я понимаю на 100 процентов людей, которые остались недовольны матчем. Мне жаль фанатов "Ливерпуля". Сегодня мы слегка отблагодарили их, но мы все равно вылетели, и это худший исход", — цитирует Клоппа Sky Sports.