"Ньюкасл" купил Гордона у "Эвертона"

Энтони Гордон "Ньюкасл" завершил приобретение нападающего "Эвертона" Энтони Гордона.

21-летний Гордон заключил с "Ньюкаслом" долгосрочный контракт и стал первым новичком команды Эдди Хау в зимнее трансферное окно.

Трансфер Энтони оценивается в 40 миллионов фунтов, однако за счет бонусов стоимость игрока молодежной сборной Англии может вырасти до 45 млн. фунтов.

Гордон находился в системе "Эвертона" с 11 лет, однако в начале этой недели Энтони отказался тренироваться с "ирисками" и потребовал отпустить его к "сорокам".

"С момента, как я услышал об этом интересе, я всегда был убежден, что "Ньюкасл" — это мое".

"Думаю, фанбаза и город по-настоящему подходят мне как человеку. То, как команда играет под руководством босса в данный момент, подходит мне. Да и просто кажется, что клуб движется в правильном направлении".

"Я чувствую, что это действительно большой шаг. Люди еще не видели, на что я способен. Думаю, у босса и с таким развитием клуба я смогу по-настоящему раскрыться здесь", — сообщил Гордон NUFC TV.

Добавим, всего Гордон сыграл 78 матчей за "Ливерпуль" после своего дебюта в декабре 2017, забив семь голов.


Метки Гордон, Ньюкасл, трансферы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2023 20:00

Количество просмотров Просмотров: 492

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Последние комментарии:




  1. nightmare- 29.01.2023 20:08 # nightmare-
    очень большие сомнения вызывает этот трансфер.

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  2. largo-winch 29.01.2023 20:07 # largo-winch
    Этот внебрачный сын Лемпса оказался умнее своего брата Даунта

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  3. suddenly 29.01.2023 20:04 # suddenly
    Трансфермаркт оценивает его в 40 млн. Откуда там то такой ценник?

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  4. suddenly 29.01.2023 20:02 # suddenly
    Добавим, всего Гордон сыграл 78 матчей за "Ливерпуль" после своего дебюта в декабре 2017, забив семь голов.

    Источник: http://fapl.ru/posts/98269/

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  5. true-manc 29.01.2023 20:02 # true-manc
    первый трансферный фейл братишек Герцогов

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