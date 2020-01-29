"Ньюкасл" купил Гордона у "Эвертона"
"Ньюкасл" завершил приобретение нападающего "Эвертона" Энтони Гордона.
21-летний Гордон заключил с "Ньюкаслом" долгосрочный контракт и стал первым новичком команды Эдди Хау в зимнее трансферное окно.
Трансфер Энтони оценивается в 40 миллионов фунтов, однако за счет бонусов стоимость игрока молодежной сборной Англии может вырасти до 45 млн. фунтов.
Гордон находился в системе "Эвертона" с 11 лет, однако в начале этой недели Энтони отказался тренироваться с "ирисками" и потребовал отпустить его к "сорокам".
"С момента, как я услышал об этом интересе, я всегда был убежден, что "Ньюкасл" — это мое".
"Думаю, фанбаза и город по-настоящему подходят мне как человеку. То, как команда играет под руководством босса в данный момент, подходит мне. Да и просто кажется, что клуб движется в правильном направлении".
"Я чувствую, что это действительно большой шаг. Люди еще не видели, на что я способен. Думаю, у босса и с таким развитием клуба я смогу по-настоящему раскрыться здесь", — сообщил Гордон NUFC TV.
Добавим, всего Гордон сыграл 78 матчей за "Ливерпуль" после своего дебюта в декабре 2017, забив семь голов.
29.01.2023 20:00
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очень большие сомнения вызывает этот трансфер.
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Трансфермаркт оценивает его в 40 млн. Откуда там то такой ценник?
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Добавим, всего Гордон сыграл 78 матчей за "Ливерпуль" после своего дебюта в декабре 2017, забив семь голов.
Источник: http://fapl.ru/posts/98269/
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