"Ньюкасл" купил Гордона у "Эвертона"

"Ньюкасл" завершил приобретение нападающего "Эвертона" Энтони Гордона.

21-летний Гордон заключил с "Ньюкаслом" долгосрочный контракт и стал первым новичком команды Эдди Хау в зимнее трансферное окно.



Трансфер Энтони оценивается в 40 миллионов фунтов, однако за счет бонусов стоимость игрока молодежной сборной Англии может вырасти до 45 млн. фунтов.



Гордон находился в системе "Эвертона" с 11 лет, однако в начале этой недели Энтони отказался тренироваться с "ирисками" и потребовал отпустить его к "сорокам".



"С момента, как я услышал об этом интересе, я всегда был убежден, что "Ньюкасл" — это мое".



"Думаю, фанбаза и город по-настоящему подходят мне как человеку. То, как команда играет под руководством босса в данный момент, подходит мне. Да и просто кажется, что клуб движется в правильном направлении".



"Я чувствую, что это действительно большой шаг. Люди еще не видели, на что я способен. Думаю, у босса и с таким развитием клуба я смогу по-настоящему раскрыться здесь", — сообщил Гордон NUFC TV.



Добавим, всего Гордон сыграл 78 матчей за "Ливерпуль" после своего дебюта в декабре 2017, забив семь голов.