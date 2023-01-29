Клопп: "Это обычный сезон"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отказался признать этот сезон неудачным для своей команды.

В этом сезоне "Ливерпуль" показывает далекую от своих стандартов предыдущих лет игру и сейчас занимает только девятую позицию в Премьер-Лиге.



Однако Клопп считает, что пока ничего страшного не случилось, ведь "красные" до сих пор претендуют на трофеи и имеют реальные шансы финишировать в топ-4.



"Было ясно, что нам придется сложно, но с меньшим количеством травм мы бы легко могли иметь на четыре-пять очков больше, как минимум".



"Хорошо, мы не проводим блестящий сезон, однако мы не так уж отстаем и сражаемся за попадание в Лигу Чемпионов. Это обычный сезон".



"Через 20 лет назад люди будут оглядываться назад и говорить про это команду: "Вот это было время. Вау". Будут ли они говорить об этом сезоне? Пока что мы не дали им много причин для этого, но мы все еще участвуем в двух кубковых соревнованиях, и мы не опустим руки в лиге. Да и почему мы должны? Нам нужно сделать шаги. Впереди еще много матчей, и мы будем готовы".



"Однако я не могу говорить сейчас, словно мы их уже выиграли, поэтому нам нужно сражаться, сохранять позитивный настрой, упорно трудиться и сделать следующий шаг. Нужно расширять свои хорошие серии и быть собой дольше на протяжении матча. Этим мы и займемся, а там посмотрим", — цитирует Клоппа The Guardian.