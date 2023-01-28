"Тоттенхэм" разгромил "Престон" и вышел в 5-й раунд Кубка Англии
"Тоттенхэм" успешно преодолел 4-й раунд Кубка Англии, разгромив "Престон" из Чемпионшипа со счетом 0:3.
Главным героем этого выездного для "шпор" матча стал Сон Хен Мин, который во втором тайме оформил дубль. Сперва южнокореец пробил с дистанции, а затем классно развернулся в штрафной около защитника и нанес удар в притирку со штангой.
Точку же в матче поставил дебютант "Тоттенхэма" Арно Данжума, который нанес удар низом в касание из центра штрафной после прострела Деяна Кулусевски — 0:3.
"Престон" — "Тоттенхэм" — 0:3 (0:0)
Голы: Сон 50, 69, Данжума 87.
"Тоттенхэм": Форстер, Танганга, Санчес, Лангле, Дохерти (Роял 71), Биссума, Бентанкур (Скипп 71), Сессеньон (Данжума 71), Кулусевски, Сон (Хиль 85), Перишич.
"Аккрингтон" — "Лидс" — 1:3 (0:1)
Голы: Адекойа 81 — Харрисон 23, Фирпо 66, Синистерра 68.
"Уолсолл" — "Лестер" — 0:1 (0:0)
Гол: Ихеаначо 68.
"Фулхэм" — "Сандерленд" — 1:1 (0:1)
Голы: Кэрни 61 — Кларк 6.
"Саутгемптон" — "Блэкпул" — 2:1 (1:0)
Голы: Перро 22, 62 — Патино 67.
"Блэкберн" — "Бирмингем" — 2:2 (1:1)
Голы: Дак 33, Рэнкин-Костелло 46 — Хадра 3, Джеймс 90.
"Бристоль Сити" — "Вест Бромвич" — 3:0 (2:0)
Голы: Белл 12, 48, Скотт 28.
"Ипсвич" — "Бернли" — 0:0 (0:0)
"Лутон" — "Гримсби" — 2:2 (0:1)
Голы: Адебайо 49 (пен), Кларк 66 — Холахан 43, Клифтон 67.
"Шеффилд Уэнсдей" — "Флитвуд" — 1:1 (0:0)
Голы: Эрл 71 (авт) — Омочере 52.
28.01.2023 23:00
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MY TEAMMATES! | Kevin De Bruyne
https://youtu.be/GpPBwHEysxY
КОРОЛЬ!!!
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EXTENDED HIGHLIGHTS | Man City 1-0 Arsenal | Ake goal gives City big win!
https://youtu.be/aa3oD5xXAws
КОРОЛИ!!!
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> Эрлинг Холанд за 27 матчей под руководством Пепа Гвардиолы забил больше голов [31], чем Тьерри Анри за 74 игры [30].
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> Гвардиола об 1:0 с «Арсеналом»: «Они сделали шаг вперед, очень напряженный матч. Во втором тайме «Сити» был лучше».
КОРОЛЬ!!!
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> В этом сезоне АПЛ Родри чаще всех [111] возвращал владение на финальной трети поля.
КОРОЛЬ!!!
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РОССИЯ ПУТИН ЛИВЕРПУЛЬ
3 Великих слова
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Нельзя такие оффсайды судить. Дичь лютая, противоречащая самой сути игры.
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Пока хохлопеджики тусуются в ночных клубах крупных городов Украины и махают флагами на open air-тусовках Европы, тем самым показывая свой "патриотизм", рузке захватывают нахникомуневсратую деревню... Рузке попадают под шквал критики от местных жителей...
Какие выводы следуют... Да самые простые)) Местные хохлоуебаны - это сраная деревенщина с дыркой в земле вместо толкана (Кончидла привет). Городским вообще поепать)) Они тусят, бухают и ебутся где попало и с кем попало....
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украинцы в Англии:
> Зинченко, Мудрик, Миколенко в АПЛ
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> дырявый воротчик никита хуйкин в бристоль сити со дна чемпионшипа
как же ору от ничтожности россиянского биомусора)))
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Методы игроков Челси удивляют: Команда отвезла тренера на украинскую ЛГБТ-базу
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"Методы Поттера удивляют: Тренер отвёз игроков «Челси» на военную базу"
а мухачло все свои тотенхиты на главную пихает...из какой лиги вообще эта команда? что она выигрывала?
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Во Франции Украина в лице Малиновского против России в лице Головина играют. Интрига как ни как.
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25.01.2023 quavo
А кому интересен трансфер ноунейма в середняк?
25.01.2023 bushwacka
Так новость про Мудрека уже была...
25.01.2023 quavo
Ну мудрик хоть развод лоховской, с такого можно и поорать. А тут хуй пойми что
Источник: http://fapl.ru/posts/98187/?c=1#c7712984
Хохломудрек 0
Данжума 1
Easy))
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