"Тоттенхэм" разгромил "Престон" и вышел в 5-й раунд Кубка Англии

Сон Хен Мин "Тоттенхэм" успешно преодолел 4-й раунд Кубка Англии, разгромив "Престон" из Чемпионшипа со счетом 0:3.

Главным героем этого выездного для "шпор" матча стал Сон Хен Мин, который во втором тайме оформил дубль. Сперва южнокореец пробил с дистанции, а затем классно развернулся в штрафной около защитника и нанес удар в притирку со штангой.

Точку же в матче поставил дебютант "Тоттенхэма" Арно Данжума, который нанес удар низом в касание из центра штрафной после прострела Деяна Кулусевски — 0:3.

"Престон" — "Тоттенхэм" — 0:3 (0:0)

Голы: Сон 50, 69, Данжума 87.

"Тоттенхэм": Форстер, Танганга, Санчес, Лангле, Дохерти (Роял 71), Биссума, Бентанкур (Скипп 71), Сессеньон (Данжума 71), Кулусевски, Сон (Хиль 85), Перишич.

"Аккрингтон" — "Лидс" — 1:3 (0:1)

Голы: Адекойа 81 — Харрисон 23, Фирпо 66, Синистерра 68.

"Уолсолл" — "Лестер" — 0:1 (0:0)

Гол: Ихеаначо 68.

"Фулхэм" — "Сандерленд" — 1:1 (0:1)

Голы: Кэрни 61 — Кларк 6.

"Саутгемптон" — "Блэкпул" — 2:1 (1:0)

Голы: Перро 22, 62 — Патино 67.

"Блэкберн" — "Бирмингем" — 2:2 (1:1)

Голы: Дак 33, Рэнкин-Костелло 46 — Хадра 3, Джеймс 90.

"Бристоль Сити" — "Вест Бромвич" — 3:0 (2:0)

Голы: Белл 12, 48, Скотт 28.

"Ипсвич" — "Бернли" — 0:0 (0:0)

"Лутон" — "Гримсби" — 2:2 (0:1)

Голы: Адебайо 49 (пен), Кларк 66 — Холахан 43, Клифтон 67.

"Шеффилд Уэнсдей" — "Флитвуд" — 1:1 (0:0)

Голы: Эрл 71 (авт) — Омочере 52.


Метки Кубок Англии, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 28.01.2023 23:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 29.01.2023 00:02 # true-manc
    MY TEAMMATES! | Kevin De Bruyne
    https://youtu.be/GpPBwHEysxY

    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  2. true-manc 29.01.2023 00:01 # true-manc
    EXTENDED HIGHLIGHTS | Man City 1-0 Arsenal | Ake goal gives City big win!
    https://youtu.be/aa3oD5xXAws

    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  3. true-manc 28.01.2023 23:54 # true-manc
    > Эрлинг Холанд за 27 матчей под руководством Пепа Гвардиолы забил больше голов [31], чем Тьерри Анри за 74 игры [30].

    оруууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

    (ответить)

  4. true-manc 28.01.2023 23:52 # true-manc
    > Гвардиола об 1:0 с «Арсеналом»: «Они сделали шаг вперед, очень напряженный матч. Во втором тайме «Сити» был лучше».

    КОРОЛЬ!!!

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  5. true-manc 28.01.2023 23:52 # true-manc
    > В этом сезоне АПЛ Родри чаще всех [111] возвращал владение на финальной трети поля.

    КОРОЛЬ!!!

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  6. liverputin 28.01.2023 23:46 # liverputin
    РОССИЯ ПУТИН ЛИВЕРПУЛЬ

    3 Великих слова

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  7. sausage 28.01.2023 23:40 # sausage
    Нельзя такие оффсайды судить. Дичь лютая, противоречащая самой сути игры.

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  8. bushwacka 28.01.2023 23:26 # bushwacka
    Пока хохлопеджики тусуются в ночных клубах крупных городов Украины и махают флагами на open air-тусовках Европы, тем самым показывая свой "патриотизм", рузке захватывают нахникомуневсратую деревню... Рузке попадают под шквал критики от местных жителей...

    Какие выводы следуют... Да самые простые)) Местные хохлоуебаны - это сраная деревенщина с дыркой в земле вместо толкана (Кончидла привет). Городским вообще поепать)) Они тусят, бухают и ебутся где попало и с кем попало....

    (ответить)

  9. true-manc 28.01.2023 23:26 # true-manc
    украинцы в Англии:
    > Зинченко, Мудрик, Миколенко в АПЛ

    пидорашки в Англии:
    > дырявый воротчик никита хуйкин в бристоль сити со дна чемпионшипа


    как же ору от ничтожности россиянского биомусора)))

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  10. fiezzo 28.01.2023 23:17 # fiezzo
    Методы игроков Челси удивляют: Команда отвезла тренера на украинскую ЛГБТ-базу
    Игроки Челси известны своими нестандартными методами для поддержания командного духа

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  11. redwhitegun 28.01.2023 23:11 # redwhitegun
    Методы Поттера удивляют: Тренер отвёз игроков «Челси» на военную базу

    Грэм Поттер известен своими нестандартными методами для поддержания командного духа. В своё время в «Эстерсунде» Поттер заставлял своих игроков ставить балет, придумывать театральное представление о викингах и даже исполнять финский рэп перед публикой.

    Странно что гпенсов он повез на военную базу а не в гей клуб. Наверное решил что их проще завалить нахуй)

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  12. ruchinski 28.01.2023 23:10 # ruchinski
    "Методы Поттера удивляют: Тренер отвёз игроков «Челси» на военную базу"

    а мухачло все свои тотенхиты на главную пихает...из какой лиги вообще эта команда? что она выигрывала?

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  13. takernotagiver 28.01.2023 23:09 # takernotagiver
    Во Франции Украина в лице Малиновского против России в лице Головина играют. Интрига как ни как.

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  14. bushwacka 28.01.2023 23:03 # bushwacka
    25.01.2023 quavo
    А кому интересен трансфер ноунейма в середняк?

    25.01.2023 bushwacka
    Так новость про Мудрека уже была...

    25.01.2023 quavo
    Ну мудрик хоть развод лоховской, с такого можно и поорать. А тут хуй пойми что

    Источник: http://fapl.ru/posts/98187/?c=1#c7712984

    Хохломудрек 0
    Данжума 1

    Easy))

    (ответить)

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