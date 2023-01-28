"Тоттенхэм" разгромил "Престон" и вышел в 5-й раунд Кубка Англии

"Тоттенхэм" успешно преодолел 4-й раунд Кубка Англии, разгромив "Престон" из Чемпионшипа со счетом 0:3.

Главным героем этого выездного для "шпор" матча стал Сон Хен Мин, который во втором тайме оформил дубль. Сперва южнокореец пробил с дистанции, а затем классно развернулся в штрафной около защитника и нанес удар в притирку со штангой.



Точку же в матче поставил дебютант "Тоттенхэма" Арно Данжума, который нанес удар низом в касание из центра штрафной после прострела Деяна Кулусевски — 0:3.



"Престон" — "Тоттенхэм" — 0:3 (0:0)



Голы: Сон 50, 69, Данжума 87.



"Тоттенхэм": Форстер, Танганга, Санчес, Лангле, Дохерти (Роял 71), Биссума, Бентанкур (Скипп 71), Сессеньон (Данжума 71), Кулусевски, Сон (Хиль 85), Перишич.



"Аккрингтон" — "Лидс" — 1:3 (0:1)



Голы: Адекойа 81 — Харрисон 23, Фирпо 66, Синистерра 68.



"Уолсолл" — "Лестер" — 0:1 (0:0)



Гол: Ихеаначо 68.



"Фулхэм" — "Сандерленд" — 1:1 (0:1)



Голы: Кэрни 61 — Кларк 6.



"Саутгемптон" — "Блэкпул" — 2:1 (1:0)



Голы: Перро 22, 62 — Патино 67.



"Блэкберн" — "Бирмингем" — 2:2 (1:1)



Голы: Дак 33, Рэнкин-Костелло 46 — Хадра 3, Джеймс 90.



"Бристоль Сити" — "Вест Бромвич" — 3:0 (2:0)



Голы: Белл 12, 48, Скотт 28.



"Ипсвич" — "Бернли" — 0:0 (0:0)



"Лутон" — "Гримсби" — 2:2 (0:1)



Голы: Адебайо 49 (пен), Кларк 66 — Холахан 43, Клифтон 67.



"Шеффилд Уэнсдей" — "Флитвуд" — 1:1 (0:0)



Голы: Эрл 71 (авт) — Омочере 52.